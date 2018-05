Cascos asegura que no quiere "especular" porque no tiene información sobre la detención de Zaplana

Cascos ha asegurado que no tiene "la más mínima información de lo que hay detrás" de las noticias de la detención de Zaplana. "Cuando no se tiene información no se debe de especular", ha zanjado.

El exministro ha hecho estas declaraciones antes de asistir a la presentación del libro 'En voz alta' de la presidenta y portavoz de Foro en la Junta General, Cristina Coto.

Cascos fue vicepresidente del Ejecutivo presidido por José María Aznar y también ministro de Fomento. Ambos coincidieron en el segundo gobierno de Aznar cuando Eduardo Zaplana era titular de Trabajo y portavoz.