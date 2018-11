Castilla y León pide al Gobierno un fondo específico para fomentar la actividad económica del medio rural

Asimismo, durante su participación en un desayuno informativo en Madrid organizado por Fórum Europa, la consejera y portavoz del Gobierno castellanoleonés ha solicitado el acompañamiento de España y Europa en la evolución que vive el sector agroalimentario y ha exigido que la Política Agraria Común (PAC) sea dotada con el presupuesto necesario que permita que no se quede en "complejos controles" y que se desarrolle basándose en el territorio.

Sobre el fondo que propone, Marcos ha subrayado que el cambio de modelo en el medio rural "cuesta dinero", por lo que ha invitado al Ejecutivo a abordarlo con una "financiación suficiente". En este sentido, ha urgido a la creación del nuevo sistema de financiación que permita atajar el problema de la despoblación del territorio.

Así, ha lamentado que aunque la PAC se negocia en Europa en estos momentos, "España no está", y ha afeado al ministro de Agricultura, Luis Planas, que no defienda la PAC como lo hacía su antecesora en el cargo, la 'popular' Isabel García Tejerina. "No avanzaremos hasta que se den condiciones de estabilidad política que posibiliten una financiación acorde a las necesidades de las comunidades autónomas", ha resaltado.

Al respecto, ha incidido en que hace falta un trabajo político y no solo técnico para defender la PAC, y ha añadido que hoy el Gobierno de Sánchez está más preocupado en otros temas, "en otro orden de prioridades". "Pero debemos seguir insistiendo, hace falta presupuesto, rejuvenecer el sector, apostar por los jóvenes y por las mujeres", ha añadido, para luego exigir que la PAC debe orientarse "hacia quien se la juegue en el campo".

DESPOBLACIÓN DEL MEDIO RURAL

Para la consejera, la solución a los problemas de despoblación no deben ir por el aumento de subsidios a las personas que apuesten por el medio rural. Así, ha señalado que si bien "los subsidios son muy populares" y "resuelven el problema hoy", la administración no estaría "enseñando a pescar sino dando peces". Por eso, apuesta por medidas como el fomento del emprendimiento y la tecnificación de las explotaciones.

Marcos ha resaltado además que uno de los problemas detectados es el de la transitoriedad de las propiedades; a su juicio, "cuesta transferir la propiedad" y hoy en Castilla y León se mira a la PAC como una forma de "complementar la pensión". Para ella, la comunidad debe fijarse en el modelo alemán, porque si hay jóvenes que quieren emprender, "necesitan tener a qué incorporarse".

Según datos de la consejería, el cuatro por ciento de los agricultores de la región tiene menos de 35 años, mientras que el 59 por ciento tiene más de 55 años. Atendiendo a estos datos, Marcos ha indicado que "las ayudas que se dan no son suficientes" y opta por promover iniciativas de transferencia de tierras como "beneficios fiscales" a ese cambio de propiedad. Sobre iniciativas que parten de su Ejecutivo, como el conocido como 'Erasmus agrario', Marcos ha recalcado que si bien se ha duplicado el número de jóvenes que se incorporan al sector, los resultados "no son suficientes".