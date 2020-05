Castilla y León sienta las bases del primer acuerdo entre el Gobierno y la oposición

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el líder territorial del PSOE, Luis Tudanca, han sentado este miércoles las bases para un gran acuerdo de Comunidad que está previsto que se cierre en las próximas semanas y que sería el primero que se suscriba entre un Gobierno autonómico y la oposición en España.

En la reunión de este miércoles entre Fernández Mañueco y Tudanca, que ha durado aproximadamente una hora, se han fijado cinco ejes que guiarán el pacto y que pasan por el ámbito de la Sanidad, la recuperación económica y del empleo, la protección social y los Servicios Sociales, el funcionamiento de los servicios públicos de Castilla y León y la financiación que se pueda percibir del Estado y de la Unión Europea.

El consejero de la Presidencia de la Junta (gobernada por el PP y Ciudadanos), Ángel Ibáñez, ha valorado la "voluntad de acuerdo" que además recoge la creación de un grupo de trabajo que avance en el documento para sentar las bases de la reconstrucción de la Comunidad tras la crisis del coronavirus.

Los participantes en esta mesa de trabajo por parte de la Junta serán representantes "al máximo nivel" de las consejerías involucradas en las áreas de trabajo establecidas, según ha explicado Ibáñez.

El consejero de la Presidencia ha indicado que igualmente se celebrará una reunión la próxima semana en la que los diferentes grupos políticos podrán aportar su visión sobre el pacto de comunidad.

También ha asegurado que la Comunidad "no va a dejar de lado" la posibilidad de integrar en el acuerdo las aportaciones que la sociedad puede hacer y canalizadas a través de las diferentes organizaciones sectoriales.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha explicado que ha alcanzado este acuerdo con Fernández Mañueco "por responsabilidad y lealtad" con el Gobierno de PP y Cs de la Junta de Castilla y León.

Tudanca ha señalado que el acuerdo que ha comenzado a gestarse será el primero que se suscriba en España entre un Gobierno autonómico y la oposición y ha confiado en que en semanas pueda plasmarse por escrito y estar dotado de un "presupuesto suficiente".

El líder socialista de Castilla y León ha emplazado a que el ejemplo se extienda a nivel nacional entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la oposición, aunque ha considerado que el líder del PP, Pablo Casado, "no está a la altura de lo que necesita este país".

El pacto para la reconstrucción de Castilla y León pretende concretarse en semanas y que sea un acuerdo "lo más inclusivo posible" para lo que Tudanca también ha hablado con el líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, y no descarta incluso suscribirlo con el apoyo de Vox.

"No me parece el más importante en todo el engranaje pero no vamos a excluir a nadie", ha declarado el secretario general del PSCyL, que ha agregado que si Vox se queda fuera será por su propia decisión, porque "no se sientan muy cómodos" con el contenido del acuerdo.