B. de Castro: "Diálogo con Cataluña fracasó porque negociábamos con un muro"

El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado hoy que la operación diálogo con Cataluña fracasó porque se negociaba "con un muro", y el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont solo quería "el referéndum".

En una entrevista en Onda Cero, Bermúdez de Castro, que se encargó de gestionar la aplicación del artículo 155 en Cataluña, se ha mostrado convencido de que el Gobierno de Pedro Sánchez "no será tan incauto como para ceder en ciertas cosas a Cataluña", ya que sería "muy malo para España" y lo pagaría "electoralmente".

Lo que sí ha advertido es que "no se le puede permitir a la Generalitat que abra oficinal políticas en Europa", ya que el resto de las comunidades no las tiene, y ha indicado también en "en muchas partes de Cataluña no existe la presencia del Estado", como el de Lleida y Girona, y que hay gente que está "siendo purgada".

Además, ha considerado que "no hay mejor negocio en Cataluña que hacerte independentista y abrir una página web" y que hubiese querido poder retirar las ayudas en este ámbito, pero habría "incurrido en prevaricación".

"Hay mucha gente y muchos medios de comunicación que viven del independentismo, por eso no van a bajar la presión", ha señalado, aparte de que mientras estén Puigdemont y el president Quim Torra los independentistas tampoco van a reducir esa presión.

Sobre como cómo vivió los meses de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña, ha manifestado que no se los desea ni a "su peor enemigo" y respeto a los últimos de aplicación del 155 recuerda que "todo el mundo estaba por normalizar la situación, pero Puigdemont era el gran tapón".

Por otro lado, ha reconocido que "personas como Elsa Artadi colaboraron activamente en la aplicación del 155, sin tener obligación", mientras que "otros dimitieron".

También ha señalado que se ofreció a miembros del segundo nivel de la Administración catalana destituirles para que no tuvieran que colaborar en la aplicación del artículo 155 y "ninguno se movió".

Bermúdez de Castro ha defendido que "la gran mayoría de los mossos d'Esquadra cumple con sus obligaciones" y no se puede dejar solo a su responsable, Ferrán López, que ayer renunció a su cargo, porque "ha sido leal al Estatuto de Autonomía" y el Estado "le tiene que echar una mano".

En lo que respeta a la posible solución para el conflicto catalán, Bermúdez de Castro ha opinado que "mejorar la financiación o dar más competencias sería sólo un parche para siete u ocho años".

Y ha añadido que hoy por hoy "no se dan los consensos mínimos para emprender una reforma constitucional" porque sería útil "solo a corto plazo".