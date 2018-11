Raúl Castro y Díaz-Canel serán llevados ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad

La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) ha anunciado este miércoles que llevarán ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) tanto al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, como al exmandatario Raúl Castro, entre otros responsables, por crímenes de lesa humanidad, y han denunciado que en la isla se producen asesinatos, casos de esclavitud y explotación, traslados forzosos, detenciones arbitrarias, torturas y persecuciones de colectividades por motivos políticos.

Durante la rueda de prensa de presentación de esta acción en Madrid, el representante en la Unión Europea de UNPACU, Javier Larrondo, ha calificado al régimen cubano de "fascista" y ha destacado que según datos del último informe de Human Right Watch (HRW), al mes hay una media de 827 detenciones arbitrarias de personas a las que se les somete "a incomunicación, se les da palizas y reciben amenazas".

Por actos como éste, han avanzado que están en proceso de recabar datos y actos singulares que puedan ser definidos como crímenes de lesa humanidad para presentarlos a la justicia internacional. El presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, Jesús Imbroda, quien llevará el proceso, ha recordado que si bien el TPI solo puede juzgar sobre estados parte del Estatuto de Roma, y Cuba no lo es, intentarán llevar a los mandatarios a través de una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Así, según han planteado desde UNPACU, formularán la denuncia, documentarán las pruebas y una vez remitido a Naciones Unidas, confían en que el Consejo de Seguridad lo eleve a la Fiscalía del TPI. En este punto han recordado que ya se han dado dos casos que han seguido idéntica vía: la situación de la región sudanesa de Darfur y el caso de Libia.

En principio, una vez que la Fiscalía reciba el caso, estudiará las pruebas y pedirá la apertura de Sala de Cuestiones Preliminares y entonces se adoptarán las medidas cautelares, entre las que podría estar la orden de detención internacional. Imbroda ha recordado que en Cuba se producen asesinatos y casos de esclavitud y ha añadido que se viven situaciones parecidas en Venezuela y en Nicaragua a los que ha calificado como "regímenes dictatoriales que para mantener el poder siembran el terror".

SEGUNDA VÍA

Preguntados por los problemas para el proceso que puede ocasionar un posible veto en la ONU por parte de Rusia o China, han explicado que tienen en mente también una segunda vía, que es llevar directamente a la Fiscalía del TPI casos homologables de esclavitud que se producen por parte de Cuba en países que sí son parte del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo del TPI, como Brasil.

Larrondo ha indicado que Cuba, no parte, opera en Brasil, que sí es parte, llevando médicos que trabajan en "estado de esclavitud" porque les retienen los pasaportes, les retienen las licenciaturas, no pueden ver a sus familias y les confiscan los salarios. No obstante, han explicado que en la primera vía si Rusia veta, lo hará sólo por un año y tendrán que vetar cada año los crímenes de lesa humanidad.

RAÚL CASTRO ES "LENIN VIVO"

El secretario general de la UNPACU, José Daniel Ferrer, ha enviado un vídeo grabado en el que excusa su presencia en el acto en Madrid debido a que el Gobierno cubano no le permite salir de la isla. En él señala que llevar al Gobierno de Cuba al TPI es lo menos que merecen los millones de ciudadanos, y ha pedido compromiso a los líderes internacionales, haciendo especial mención al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que le ha pedido que exprese públicamente su preocupación por la situación que viven en Cuba.

En este sentido, ha vaticinado que "lamentablemente" Sánchez "no se va a reunir con disidentes" durante su visita de esta semana a la isla, y le ha reprochado que se oponga públicamente a la dictadura de Franco pero que "estreche la mano al líder de una dictadura viva". Además, Ferrer ha calificado a Raúl Castro de "Lenin vivo".

Por su parte, Larrondo ha lamentado que el presidente del Gobierno español no haya respondido a la invitación de las Damas de Blanco o de UNPACU para mantener un encuentro durante su visita a Cuba de los próximos días.

El expreso político cubano Adolfo Fernández le ha pedido a Sánchez que reconozca a los que se oponen al régimen, "que los destaque, salude y dé un abrazo, porque lo han dado todo por elevar la voz".

UNPACU CUENTA CON 3.000 ACTIVISTAS

Larrondo ha explicado que la UNPACU cuenta con 3.000 activistas y con 25 sedes, y que se trata de un movimiento que gana afectos en los barrios de Cuba siguiendo la estrategia de abajo hacia arriba. Además, ha añadido que su principio es el de la desobediencia no violenta porque "si falla la obediencia, el poder se desmorona".

Desde que se creó, la UNPACU ha sufrido según explica Larrondo, miles de detenciones y cuenta con 240 presos políticos y tres muertes provocadas, la de Wilman Villar, Hamell Santiago y Alexei Pecora.