CatECP pide a Sánchez indultar a los presos independentistas y reformar el Código Penal

En rueda de prensa, al preguntársele si impulsarán la petición para indultar a los presos independentistas, ha apuntado que corresponde inicialmente a Sánchez valorarlo, y también que están a la espera de ver como queda constituido el Congreso tras las elecciones generales del 10 de noviembre.

"Si no hay diálogo no saldremos de esta situación. El expresidente José Montilla está haciendo el papel que el PSC no hace", ha asegurado Segovia, que ha apelado al Gobierno y a la Generalitat a demostrar voluntad política para buscar una solución al conflicto catalán.

Sobre la propuesta de resolución de JxCat, ERC y la CUP, ha explicado que estudiarán su contenido pero deja claro que el texto no resolverá el conflicto político: "Esta resolución es un último intento del independentismo para hacer ver que están unidos.

"No es la solución, no es una respuesta", ha añadido Segovia, que pese a no aclarar si la apoyarán, ha defendido que en el Parlament debe poder hablarse de todo.