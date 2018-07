CatECP pide que la decisión sobre suspender diputados sea "efectiva" y no cambie mayorías

La portavoz de CatECP, Elisenda Alamany, ha pedido este martes que la decisión que debe tomar la Mesa del Parlament sobre la suspensión de diputados dictaminada por el Tribunal Supremo sea "efectiva" y no modifique las mayorías que dejaron las elecciones del 21 de diciembre en la Cámara.

En rueda de prensa, ha sostenido que cualquier solución que se tome debe basarse en estas dos premisas: que la correlación de fuerzas surgida de las urnas no se cambie y que garantice los derechos de los diputados.

"No queremos soluciones simbólicas y que hagan más frágiles a nuestras instituciones", ha avisado, y ha señalado que la decisión de la Mesa puede ser alguna de las que proponen los letrados del Parlament u otra diferente.

Alamany ha lamentado que con esta suspensión de diputados hay una situación de "incertidumbre donde hay un choque entre el poder judicial y el poder político", y ha insistido en que estos diputados deben mantener todos sus derechos garantizados.

"No podemos dar por buena de entrada una suspensión automática", ha asegurado, ya que considera que no se ha producido ningún delito de rebelión y que, por lo tanto, estos diputados no deberían estar en prisión ni suspendidos.

DEMANDA AL GOBIERNO

Asimismo, ha criticado que esta situación no se hubiera producido si el Gobierno de Pedro Sánchez "hubiera acabado con la judicialización de la política".

En este sentido, la portavoz de los comuns ha insistido en su petición de que el Gobierno central inste a la Fiscalía General del Estado a retirar las acusaciones sobre los políticos investigados por el proceso independentista.

Aunque ha admitido que la decisión final de la liberación de los presos soberanistas la tiene el juez, ha reclamado que el Gobierno debe hacer un "paso político" para que la fiscal general retire las acusaciones y que después se tendrá que esperar a la decisión del juez.

"La última decisión es de un juez pero el primer paso lo debe hacer el PSOE. Ya no vale con hacer gestos para Cataluña, hace falta asumir el conflicto catalán con soluciones", ha exigido.