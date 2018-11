Catalá evita respaldar a Cosidó tras el 'whatsapp' del CGPJ y precisa que el apoyo del PP es a su labor parlamentaria

Cosidó lleva toda esta semana en el foco político después de que 'El Español' difundiera el mensaje que reenvió a los senadores del PP presumiendo de las ventajas que tenía el acuerdo con el Gobierno para renovar el CGPJ. Lo hizo después del malestar entre los parlamentarios del partido por la inclusión del juez José Ricardo De Prada, autor de las frases más duras en el fallo de Gürtel. Tras conocerse el 'whatsapp', el jues propuesto para presidir el Consejo hizo pública su renuncia y el pacto saltó por los aires.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Catalá ha señalado que no depende de él que Cosidó "mantenga su puesto o no" como portavoz el Grupo Popular en el Senado. "El señor Cosidó ejerce su labor parlamentaria y, por lo tanto, creo que el apoyo del grupo tiene que ver con esa función que desempeña y con su actividad. Esa es la posición del grupo y la confianza que se mantiene en él", ha añadido.

El exministro de Justicia, que fue uno de los negociadores con el Gobierno para el acuerdo en el CGPJ y que en su momento se felicitó por la elección de Marchena como presidente, ha sido preguntado entonces si apoya a Cosidó, pero ha declinado responder y ha emprendido su marcha camino al hemiciclo.

LA AUTORÍA DEL MENSAJE, UN MISTERIO

Precisamente Catalá también ha estado en el foco ante la posibilidad de que fuera el autor del polémico 'whatsapp' que reenvió Cosidó a los senadores, aunque el exministro lo ha negado de forma contundente. También el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, ha asegurado que ese mensaje no salió de la dirección del PP.

Este martes, en la cadena Ser, el líder del PP, Pablo Casado, ha dicho que no cree que Cosidó escribiera el 'whastapp' y ha admitido que desconoce quién es el autor del mismo, aunque rechaza su contenido. Preguntado si considera que pudo escribirlo Catalá, ha respondido: "A mí me han dicho todos que no".