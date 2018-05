Catalá califica la moción de censura de "aquelarre con lo peor de cada casa" y niega condena al PP por Gürtel

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha calificado este miércoles la moción de censura presentada contra el presidente Mariano Rajoy de "aquelarre con lo peor de cada casa" por unir al PSOE de los ERE, al PdCAT de la trama del tres por ciento y a la financiación "supuestamente de Venezuela o Irán" en el caso de Podemos.

"Es algo a lo que estamos acostumbrados, porque usted y el señor Pedro Sánchez tienen hipotecas chollo, qué suerte", ha añadido el titular de Justicia en respuesta a una pregunta que le ha realizado la diputada del partido morado Irene Montero sobre la condena del caso 'Gürtel".

Sobre este asunto Catalá ha insistido como viene haciendo en días anteriores que en dicha sentencia no se condena a ningún dirigente del partido ni tampoco al PP, que únicamente es declarado responsable civil.

El ministro comenzó su intervención sobre este asunto en la sesión de control al Gobierno en el Congreso justificando que fuera él y no Soraya Sáenz de Santamaría quien respondiera a la pregunta sobre este asunto que Montero había dirigido a la vicepresidenta del Gobierno.

"Las decisiones se pueden tomar de muy diversas maneras, por plebiscitos o cumpliendo el Reglamento de la Cámara, que permite al Gobierno decidir quién contesta" ha indicado, en clara alusión a la pregunta realizada a las bases de Podemos sobre la compra de un chalet por parte de Montero y su pareja, Pablo Iglesias.

Respondía así a Montero, que le había señalado que no le gustaría estar en su pellejo o en el de la ministra y secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, de quien dijo que no había visto a nadie "mentir con tanta sinceridad" al asegurar la inexistencia de una 'caja B' en el PP.

A su juicio, la sentencia sobre la primera etapa de Gürtel, de la que leyó algunas frases, "acredita que este modo de vida no es un hecho aislado, que el PP no es un partido, es una organización constituida para delinquir".

REUNIÓN CATALÁ Y ABOGADO DEL PP

El hecho de que el presidente del Gobierno, sobre quien según Montero la sentencia dice que mintió cuando intervino de testigo en el juicio de la Gürtel, siga sentado en un escaño del Congreso, cuando en cualquier otro país hubiera dimitido, convierte a los integrantes de este partido en "los más grandes enemigos de España".

Montero ha concluido su intervención preguntando al ministro si es cierto que días antes de conocerse la sentencia se vio con el abogado del PP en un club de golf.

Catalá no ha respondido a esta última cuestión, si bien ha insistido en que la sentencia de la Audiencia Nacional no condenó al PP sino que dice que determinadas personas, que fueron alcaldes por el partido hace 15 años "han podido cometer delitos" y que no sería "razonable" que se acusara a otros partidos de delinquir si alguno de sus alcaldes hicieran lo mismo.