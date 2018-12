Catalá: Todo sistema de elección del CGPJ tiene ventajas e inconvenientes

El exministro de Justicia Rafael Catalá ha sostenido hoy que cualquier sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene sus "ventajas e inconvenientes" y que, en cualquier caso, hablar de una "politización" de la Justicia española es "un debate muy estéril".

Catalá, que ha acudido esta tarde al Club Siglo XXI para presentar el libro 'El abogado líder', de Juan Gonzalo Ospina, ha respondido así a una pregunta sobre la reforma del CGPJ propuesta por el PP y Ciudadanos, que llega el jueves al Pleno del Congreso y que, previsiblemente, será rechazada.

El propio Catalá ha admitido que "parece que no va a haber mayoría" para aprobar la iniciativa de su partido y Ciudadanos, que pretenden permitir que los jueces designen a la mayoría de los miembros del CGPJ.

El sistema consensuado por los populares y la formación naranja deja en manos de los jueces la elección de doce de los veinte vocales del CGPJ (los de procedencia judicial).

Catalá ha recordado que este modelo ya se aplicó a principios de los años 80.

El exministro ha defendido que la postura de la ciudadanía respecto a esta cuestión, en los últimos años, "reventó por diversos motivos", y que ahora la sociedad "no acepta" que sean las Cortes Generales las responsables de configurar el CGPJ.

No obstante, Catalá, actualmente Secretario Ejecutivo de Justicia del PP, ha subrayado la "muy alta" calidad del Poder Judicial español y su indiscutible "independencia", que es un "valor fundamental" de sus "extraordinarios profesionales".

Ha asegurado, asimismo, que no conoce "ningún caso" de un juez que sentenciase un asunto en uno u otro sentido por imposición de los poderes políticos, y ha advertido de que la idea de que la Justicia está politizada hace "mucho daño".

Catalá ha apuntado que los "indicadores" relativos al Poder Judicial son "bastante altos" en aspectos como el número de asuntos resueltos y el tiempo medio de resolución de los litigios.

Otro de los asistentes al coloquio, el juez de la Audiencia Nacional Enrique López, se ha reconocido partidario de que doce vocales del CGPJ sean elegidos "por los jueces", si bien estima que "el hecho de que el modelo" actual no le guste "no quiere decir que no sean independientes".

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha señalado que "puede que el sistema actual (del CGPJ) no sea el mejor", pero ha recalcado que no se debe "transmitir" el concepto de unos tribunales mediatizados, puesto que todos quienes se ocupan de ellos "han trabajado por el bien de la justicia".

Por su parte, el autor del libro ha expresado su deseo de que cunda una "percepción mejor y mayor de la independencia de nuestros jueces", dado que "la sociedad exige" que actúen libres de influencias externas.