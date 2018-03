Catalá confía en lograr, "en los próximos meses", un pacto nacional del agua "responsable, solidario y generoso"

En declaraciones a los medios de comunicación realizadas en el transcurso de su visita al Nacimiento del Río Cuervo (Cuenca) con motivo del Día Mundial del Agua, Catalá ha subrayado que ha sido el PP el que ha "protegido mejor la capacidad hídrica de los pantanos", elevando hasta los 400 hectómetros cúbicos el almacenamiento mínimo en los embalses de cabecera, insistiendo en que en el trasvase Tajo-Segura "hay un ejercicio de responsabilidad y solidaridad".

Tras puntualizar que es necesario aprovechar la alternativa de las desalinizadoras, "pero también de las conexiones entre cuencas, la reutilización del agua y las infraestructuras de embalses y almacenamiento", ha destacado la urgencia de contar con una "política de Estado" para aprovechar "todas las alternativas y recursos disponibles".

"No hay que poner el foco en uno solo ni en una parte del problema", ha incidido, al tiempo que ha defendido que, cuando se "mira un problema territorial concreto, estás perdiendo la visión de Estado".

Según Catalá, "es muy bueno que digamos lo mismo aquí que en Andalucía, que en Aragón, que en Galicia, que tengamos un discurso nacional", así como que exista "un ejercicio de responsabilidad" por parte de todas las administraciones y que estas trabajen "por los mismos objetivos".

El titular de Justicia y diputado por Cuenca ha dicho esperar que, "en unas semanas más, más pronto que tarde", sea posible cerrar dicho acuerdo y alcanzar una "auténtica política de Estado que permita trabajar en el futuro y seguir invirtiendo y aprovechando un recurso escaso" en torno al cual es precisa una gestión "adecuada y eficiente".

BIENVENIDA

De su parte, durante el acto, el alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, ha dado la bienvenida a los asistentes al acto que con motivo de la celebración del Día del Agua ha presidido el ministro, al que también han asistido el delegado del Gobierno, José Julián Gregorio; el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto; subdelegados de las cinco provincias de la región, y alcaldes y concejales de la comarca.

Mariscal ha llamado la atención sobre la necesidad de que todos nos concienciemos de la importancia del agua, de su gestión como un elemento esencial para el bienestar y crecimiento; para garantizar la seguridad alimentaria, energética, la salud y el medio ambiente incluso para la propia supervivencia.

Asimismo, ha indicado que este año la celebración se centra en la naturaleza, en la importancia de los bienes naturales y en la gestión sostenible, responsable e inteligente. "Gestionar el agua es repoblar los bosques, prevenir avenidas de agua y depurar las aguas para devolverlas al río en las mejores condiciones", ha dicho, destacando el trabajo que se realiza desde el Ayuntamiento en este sentido.

"La gestión municipal está siendo muy buena con la depuración y captación de aguas", ha señalado y ha destacado la colaboración con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el Gobierno de España en el proyecto 'Disminución del riesgo de inundación y mejora del estado de los ríos Júcar y Moscas a su paso por Cuenca' al que se destinarán 2 millones de euros; actuación que se verá completada con la creación de un corredor verde a lo largo del río Júcar, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (DUSI).

El alcalde ha pedido que no se haga demagogia con la gestión del agua y ha añadido que no se no se pueden hacer planteamientos sobre este asunto sin consensos y sin alternativas viables