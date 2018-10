Catalá rechaza que la revisión de la sentencia de las hipotecas dañe la imagen del Supremo antes del juicio del procés

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Catalá ha situado en "planos distintos" ambas situaciones, ya que el caso de las hipotecas y el del procés se encuentran en distintas salas, "con distintos funcionamientos".

Sobre la sentencia sobre el impuesto sobre las hipotecas, en el que el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez Picazo, ha decidido revisar el fallo sobre a quién corresponde pagar el impuesto de las hipotecas, el exministro ha asegurado que "confía" en la "calidad" del Tribunal para aclarar la polémica en el pleno previsto para el próximo día 5 de noviembre.

"Afecta a miles de personas y que se juegan miles de millones de euros, no es un tema menor, con esa complejidad va a responder con la calidad con la que siempre lo hace", ha recalcado.

INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA ANTE PRESIONES DE ERC

Con respecto al juicio contra los cabecillas del procés independentista y las presiones de ERC para que el Gobierno interceda ante la Fiscalía, el diputado 'popular' ha cargado contra los partidos independentistas apuntando que han demostrado "falta de coherencia" con sus ataques a la Constitución y a la democracia y ha pedido a ERC hacer política y dejar sus "esfuerzos baldíos" para influir en la Fiscalía.

Según el exministro, el Gobierno no va a mediar ante el poder judicial porque "no tiene otra alternativa". "El Gobierno no le dice a los fiscales lo que tienen que calificar, ni a los jueces lo que tienen que resolver", ha asegurado.

Catalá ha criticado la "frivolidad" en la que a su juicio incurren quienes entrar a debatir si existe el delito de rebelión en la causa del procés. Después de que Pascual Sala, expresidente del Supremo, del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, rechazara la imputación de rebelión, ha recordado la "complejidad" del proceso que instruye el magistrado Pablo Llarena.

"Me parece que tener una opinión sobre si concurre ese delito es una frivolidad. No tenemos la información, por eso hay que dejar a los que saben, a los que están trabajando muchas horas. Dejémosle hacer el trabajo", ha reclamado.