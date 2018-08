Causapié (PSOE) critica que PP y Cs lanzan mensajes con "tintes de xenofobia y confrontación" contra manteros

Así lo ha indicado Causapié en declaraciones a los periodistas antes de la Misa de la Virgen de La Paloma, al ser preguntada sobre qué le parecen las acusaciones que están lanzando PP y Ciudadanos contra el Ayuntamiento de Madrid por esta situación de venta irregular.

"PP y Ciudadanos lanzan un mensaje de confrontación, y un mensaje tanto en Madrid como en España con tintes claros de xenofobia, que imita otros mensajes y otros discursos de otros lideres de la extrema derecha europea", les ha afeado.

No obstante, la portavoz socialista en el Consistorio ha señalado que "sin duda" el Ayuntamiento tiene que "dar alternativas a los manteros y a las personas que están viviendo en una situación de economía irregular".

"Nosotros no defendemos las economías irregulares, pero la alternativa no puede ser la confrontación con esas personas ni con la inmigración, sino la de dar salida a estas personas. Por eso, hemos apoyado la Tarjeta de Vecindad para que se incorporen -- a trabajar los inmigrantes--, no lo que ellos buscan (PP y Cs) que es la confrontación y la demagogia, que no responde a las necesidades que hoy tienen una ciudad como Madrid", ha sostenido.

En cuanto al palacete de Tres Cantos que prevé el Ayuntamiento de Madrid ceder para acoger inmigrantes, Causapié ha asegurado que "siempre" van a apoyar al Ayuntamiento de Madrid, cuando plantee medidas de acogida a personas inmigrantes que llegan a la ciudad "buscando una oportunidad para vivir y siempre medidas de integración de estas personas".

"Nos parece importante y haremos las comisiones y preguntas a este respecto, pero nos parece importante que acoja a inmigrantes y muestre una solidaridad que está demostrando el Gobierno de España junto con otros países europeos", ha señalado.

En este punto, la portavoz socialista, al ser preguntada sobre el acuerdo que alcanzó junto con cinco países de la Unión Europea para acoger a 60 inmigrantes del buque Aquarius, ha indicado que el Ejecutivo demuestra que "está liderando los procesos que plantea la inmigración y la acogida desde el punto de vista de la solidaridad".

"El Gobierno de España se ha puesto a la cabeza para liderar y plantear esas políticas y estoy muy satisfecha de ese acuerdo y espero que mi Gobierno vaya dando repuestas desde la solidaridad y desde la Justicia", ha concluido.