Causapié, sobre la sociedad de Villacís: "Quien miente sobre su patrimonio puede mentir sobre más cosas"

Tras hacerse público que Begoña Villacís podría haber ocultado durante tres años la sociedad patrimonial y profesional que administraba junto a su marido, Causapié considera que la portavoz de los 'naranjas' "ha de dar explicaciones claras sobre su patrimonio, el de su marido, y esa sociedad, y Cs debería reflexionar y tomar medidas".

"No me causa sorpresa, y ya entiendo por qué algunos grupos se pusieron tan nerviosos cuando dije que todos los ediles deberían exponer su declaración de la renta. Eso se evitó y Cs no estaba de acuerdo con esa disposición", ha apostillado.

Purificación Causapié ha lamentado esa "vulneración de la ley, de la ordenanza", y ha indicado que "no se puede decir que se viene a regenerar la política y evitar la transparencia". "No sé si creerme que es un error, pero que hay vulneración de la ordenanza de transparencia no tengo ninguna duda", ha precisado.

Sobre una posible petición de dimisión de Villacís, Causapié ha recordado que no tiene puesto de responsabilidad en el Gobierno municipal y que "la dimisión de Barbero (delegado de Salud, Seguridad y Emergencias) básicamente es por su mala gestión este tiempo y porque ha generado conflictos en lugar de resolverlos".