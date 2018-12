Celáa augura un "Happy New Year" para el Gobierno de Sánchez

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha augurado hoy un "Happy New Year" para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, después de sus seis primeros meses en la Moncloa "muy positivos", en los que se han adoptado medidas "una detrás de otra" con un "gran impacto social".

"Tendremos Merry Christmas and a Happy New Year too", ha bromeado Celáa al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por el balance del medio año del Gobierno socialista, sus expectativas para el futuro y si estas van a ser las últimas navidades del PSOE al frente del Ejecutivo.

Además de mostrarse optimista, la portavoz se ha propuesto hacer un ejercicio de recopilación de todas las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora para demostrar "la gran cantidad de cosas que se pueden hacer por las personas en seis meses".

"El balance es francamente impresionante", ha añadido la ministra de Economía, Nadia Calviño, al igual que el titular de Fomento, José Luis Ábalos, para quien "lo importante del tiempo no es su transcurso, sino su aprovechamiento".

Ábalos ha subrayado que el anterior gobierno del PP "no gobernaba, sino que administraba" y ha cuestionado a quienes acusan a Sánchez de gobernar únicamente por decreto, porque el suyo es "un gobierno más parlamentario que cualquier otro".

Según ha argumentado, el Gobierno de Mariano Rajoy dejó muchos jueves legislativos sin agenda porque no tenía proyecto político y su único objetivo era preservar lo conseguido en sus años de mayoría absoluta.

Y ha añadido que, aunque Rajoy tuviera un grupo parlamentario más amplio, fue incapaz de sumar, una capacidad que el PSOE "todavía" sí está demostrando tener.