Celaá no cree que PP y C's esperen oferta de Sánchez para facilitar la investidura porque no han pedido nada

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha admitido este viernes que no cree que PP y Ciudadanos estén esperando a que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, les haga una oferta a cambio de que faciliten su investidura, porque si quisieran obtener alguna contrapartida ya la habrían planteado, si no en público al menos "en privado".

"No creo que ni PP ni Ciudadanos estén esperando ninguna oferta por parte del Gobierno porque si la hubieran esperando, la habrían formulado, no digo en público, a lo mejor en privado. No creo que ése sea el tema", ha reconocido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Celaá ha indicado que el Ejecutivo sigue pidiendo a estos dos partidos que se abstengan y faciliten su investidura "por el interés de España" porque no hay otra alternativa posible a un Gobierno liderado por el PSOE. Ha recordado además que tanto PP como Ciudadanos han mostrado su disposición a colaborar en temas de Estado desde la oposición y para eso es necesario sacar adelante la investidura para que se pueda formar un gobierno.

Preguntada si el Gobierno prefiere una investidura fallida a sacarla adelante con la abstención de los partidos independentistas, Celaá ha incidido en que el candidato a la investidura "sólo va a mantener un diálogo" en torno a su investidura "dentro de la Constitución", si bien la portavoz ha evitado dar detalles sobre las conversaciones que los socialistas puedan estar manteniendo con ERC, cuya abstención sería suficiente para que Sánchez tenga más votos a favor que en contra en segunda votación, siempre y cuando cuente con el respaldo de Unidas Podemos, PNV, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria.

Celaá ha reiterado que el Ejecutivo no quiere que la gobernabilidad de España dependa de los votos independentistas pero también ha resaltado que hay otras fuerzas con "cuota de responsabilidad" para impedirlo, en una clara alusión a PP y Ciudadanos.

Fuentes del Gobierno admiten el escenario de que la investidura salga adelante con los votos de ERC, pero en ese caso, subrayan, la decisión de abstenerse sólo se podrá atribuir a ERC, y en ningún caso será responsabilidad del Ejecutivo.

La portavoz no ha dado pistas sobre la fecha del debate de investidura, más allá de confirmar la intención del candidato de intentarlo en "julio". Tampoco ha podido precisar si la oferta hecha a Unidas Podemos para que ocupen cargos intermedios en la Administración, pero fuera del Consejo de Ministros, es la definitiva. "Las negociaciones siguen hasta el momento en que se tiene que tomar la decisión final", se ha limitado a señalar.