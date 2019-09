Celaá dice que Más País es "una enmienda" a la actitud de Unidas Podemos

La portavoz gubernamental y ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, consideró este jueves que el partido Más País, liderado por Íñigo Errejón, es "una enmienda" a la negativa de Podemos a apoyar un Gobierno del PSOE.

"Errejón lo que viene a ser es un enmienda, no sé si a la totalidad o parcial, a lo que ha significado Unidas Podemos y lo que ha venido haciendo en relación con el Partido Socialista Obrero Español en el último período", declaró Celaá a la prensa en el marco de la segunda Cumbre Europea de Educación, celebrada este jueves en Bruselas.

La ministra y portavoz en funciones agregó que la irrupción de la formación de Errejón, que fue uno de los fundadores de Podemos, responde a que el partido morado que lidera Pablo Iglesias ha bloqueado hasta en cuatro ocasiones la formación de un Ejecutivo progresista, que, sumado al bloqueo de PP, Ciudadanos y Vox, ha acarreado la convocatoria de nuevas elecciones en noviembre.

"No hemos podido conseguir que Unidas Podemos favorezca un Gobierno de progreso. Por cuatro veces ha dicho que no, lo cual ha favorecido que las derechas sin distinción, porque Ciudadanos está en la más absoluta derecha en España, sigan bloqueando al Gobierno", declaró.

Celaá señaló que Más País "viene a reformular ese espacio que ocupaba Unidas Podemos".

La ministra y portavoz en funciones, se enteró durante el encuentro con la prensa de que el barómetro del CIS de septiembre, sin Más País, otorga al PSOE una estimación de voto del 34,2 %, es decir, más de cinco puntos porcentuales por encima del resultado cosechado por ese partido en abril.

"Me parece estupendo, pero son encuestas, en definitiva. Aunque me parece que las hacía sobre 6.000 encuestas, el doble de encuestados. Me parece estupendo pero son encuestas. Hay que trabajar", dijo.

Preguntada si ve posible un acuerdo programático o una coalición de gobierno entre PSOE, Podemos y Más País, Celaá o cerró ninguna puerta.

"Pretendemos gobernar, tener la fuerza suficiente para hacerlo. ¿Que tenemos compañía? Pues estaremos encantados de compartir lo que sirva para el bienestar y para hacernos más fuertes y evitar que las derechas bloqueen las soluciones de los problemas de la gente", concluyó.