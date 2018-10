Celaá: Todas las declaraciones de bienes del Gobierno son conforme a la ley

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado hoy que todas las declaraciones de bienes patrimoniales de los miembros del Ejecutivo se han hecho "conforme a la ley" y ha pedido al PP que si quiere cuestionarlo lo haga también ante la ley.

"La declaración que todos los miembros del Gobierno hemos hecho es conforme a la ley", ha asegurado la portavoz tras la pregunta del senador popular Tomás Cabezón sobre si Celaá ha ocultado información sobre su patrimonio, como publicó la prensa la semana pasada.

"¿Ha ocultado información sobre su patrimonio en la declaración de bienes? ¿Sí o no? (...) Publicaba la prensa que no declaró viviendas en sus declaraciones de bienes: no estaría de más que lo explicara aquí", ha exigido el popular durante una interpelación sobre libertad de expresión en la que ha denunciado que Celaá quiere "matar al mensajero".

La ministra portavoz ha acusado a Cabezón de insultarla y le ha instado a cuestionarla ante la ley, si tiene dudas.

"Usted ha decidido venir hoy aquí también a insultar, ha querido insultar, porque usted sabe perfectamente que todas las personas, todos los altos cargos de este Gobierno, hemos hecho una declaración conforme a la ley. Es más, probablemente todos los del Gobierno y otros mil que también han declarado, y usted viene aquí a cuestionar una cosa que sólo ante la ley pueda ir usted si quiere", ha dicho.

"Yo no voy a contestar a cuestiones personales porque mi integridad jamás, y llevo treinta años en política, ha sido puesta en cuestión", ha zanjado.