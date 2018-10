Celaá no cree que Torra llamara a la violencia, pero sí que agitó la calle

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha dicho hoy que no le parece que el presidente catalán, Quim Torra, "llamara a la violencia" ayer, pero le ha responsabilizado de haber agitado a la calle con su arenga a los CDR para que siguieran "apretando" por la independencia.

"No parece que haya llamado a la violencia, pero al llamar para seguir con la causa, tuvimos personas muy agitadas en la calle, que recibieron la represión debida", ha señalado Celaá, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, sobre los disturbios de ayer en Barcelona en el primer aniversario del referéndum ilegal del 1-O.

Celaá, que ha admitido que Torra alentó a los violentos, ha recordado que los "sucesos más graves ocurrieron por la noche, cuando los cuando mossos tuvieron que parapetarse en el Parlament".

Tras afirmar que esa agitación en la calle tiene que "calmarse" y que las fuerzas independentistas "no tienen la solución para Cataluña", ha defendido que la solución pasa por "encontrar un territorio común de autogobierno, donde podamos reunir fuerzas nacionalistas y no nacionalistas".

A su juicio, en el mundo independentista hay "personas razonables" y "capaces de percatarse de que la Cataluña cosmopolita y libre dentro de una España autonómica bien acomodada es la que puede progresar más".

Convencida de que la situación en Cataluña está "mejor que hace un año", ha abogado por "hacer política lo suficientemente inteligente como para incorporar contradicciones dentro del corpus independentista".

En esa línea, ha constatado que existe una "fractura" entre las fuerzas independentistas catalanas y esto es lo que puede permitir que esas "personas razonables" del independentismo se incorporen a la búsqueda de "soluciones políticas".

Preguntada por la actitud del líder del PP, Pablo Casado, ha dicho que el "anticatalanismo" que éste representa es lo que ha "permitido que una parte de Cataluña que no quiere ser España tome cuerpo".

Celaá también ha asegurado que no sabe si hay prevista una segunda reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra y que, si bien el Gobierno no descarta celebrar una reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, no cree que ahora sea el "momento más adecuado".