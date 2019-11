Celaá advierte de que el PP pactará un Gobierno con "Vox como director de orquesta"

La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones y cabeza de lista al Congreso por Álava, Isabel Celaá, ha advertido de que "hoy Vox es un peligro mucho más cierto de lo que fue en abril" porque cree que si el PP forma gobierno tratará de sumar y pactar con las derechas y tendrá a Vox como "director de orquesta" como ha sucedido en los gobiernos de Madrid, Murcia o Andalucía. "Mientras en Europa, dejan en un congelador la ultraderecha, estos, por necesidad, porque les da igual, los blanquean, los acunan", ha criticado.

En un acto celebrado en Vitoria junto a la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera y la secretaria general del PSE-EE de Álava, Cristina González, Celaá ha hecho referencia a las encuestas dadas a conocer este domingo que indican que el PP sería el gran beneficiado de la repetición electoral, ya que en esta ocasión podría recuperar un escaño por Bizkaia y otro por Álava, tras haber perdido en los últimos comicios la representación por Euskadi en las Cortes Generales.

La candidata socialista por Álava ha advertido de que el PP "es un peligro" y ha hecho referencia a las encuestas que le dan un escaño por el Territorio alavés. "Ojo, porque cuando el PP entra, entra siempre a caballo porque o ellos juegan y pierden el balón o lo rompen. No apoyan jamás", ha advertido.

En este sentido, ha destacado que "un gobierno de derechas, cuando llega al poder, recorta el estado de bienestar: la educación, la sanidad, las pensiones y el salario mínimo interprofesional" y "se corromperán". "Si tiene a Vox como director de orquesta, a Abascal y a todos los que le siguen, yo simplemente os digo que recorráis la historia para saber a dónde nos ha llevado el fascismo", ha señalado.

En este sentido, ha criticado que "el PP tratará de sumar, pactar con las derechas, lo que será mucho peor porque el catalizador será Vox", ya que "mientras en Europa, dejan en un congelador la ultraderecha, estos, por necesidad, porque les da igual, los blanquean, los acunan" y ha advertido de que "hoy Vox es un peligro mucho más cierto de lo que fue en abril".

Por ello, ha defendido que los socialistas "tienen más razones para votar el 10 de noviembre" porque "lo que eran presunciones, lo que pensábamos que podía suceder, ha sucedido en Madrid, Murcia y Andalucía".

También ha hecho referencia a la "campaña delictiva" con el lema 'yo no voto' que "beneficia a la derecha que no sabe ganar limpiamente, no sabe gobernar limpiamente y nos lleva a un retraso social". "Por eso no le podemos dejar entrar. Y hay que avisar a nuestros amigos porque si entran querrían gobernar y les da igual cómo", ha advertido.

SITUACIÓN DE CATALUÑA

Celaá ha criticado que al PP "no le importa" el Estado y ha defendido la postura del gobierno socialista en Cataluña abogando por la "firmeza democrática, proporcionalidad" y se ha preguntado "dónde está la unidad" que "se corresponde con la lealtad, el respaldo, a un gobierno legítimo que está afrontando un problema como es el desafío que plantea Cataluña".

"Estamos solos, trabajando solos, conteniendo el desorden público en la calle pero también trabajando desde la política, desde el gobierno, impugnando ante el TC resoluciones del Parlament", ha indicado.

Asimismo, ha recordado que el gobierno "está trabajando aprobando un proyecto de Real Decreto ley" que "lo que viene a decir es que la declaración por la República independiente de Cataluña no va a existir ni off line ni on line". "En absoluto", ha subrayado.

También ha afirmado que el PP "alguna responsabilidad tendrá que tener" en la situación de Cataluña tras estar siete años gobernando y ha criticado que el PP diga hoy que "si algo ocurre esta semana en Cataluña, la única responsabilidad será del presidente Sánchez". "Hay que tener cara porque lo propio de un Estado, y de las fuerzas políticas es respaldar al gobierno ante una turbulencia como es la catalana. Y si se tienen diferencias, hacerlo en privado, no en público", ha defendido.

La candidata socialista ha criticado que para Unidas Podemos sea "más importante decir no y bloquear, antes que el desempleo, la educación o la sanidad". "Estamos absolutamente solos. Tenemos que cogernos del brazo, ir hombro con hombro y encontrar a esas personas que tenemos en Vitoria, Álava, pueblos y llevarlas a votar. No podemos permitir que entre la derecha porque si entra, tendremos recortes estado bienestar, pensiones, sanidad y educación", ha reiterado.

SUPERAR EL BLOQUEO

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, también insistido en la necesidad de "superar la situación de bloqueo que nos restriegan por la cara" porque cree que "hay quien se permite el lujo de decir: nosotros tenemos la llave del desbloqueo y no tengo la menor intención de desbloquear".

Ribera ha criticado "otros tantos que han decidido que son los únicos en posición de repartir carné de patriota, de ecologista" y que "ahora pretenden atribuir a los socialistas el carné de franquistas". "Hace falta tener mucha cara", ha indicado.

Tras afirmar que el próximo domingo "no basta con ganar las elecciones" porque la "aritmética es terrible" ha defendido que a los ciudadanos es importante recordarles que "es peor estar enfadado todo el tiempo que viene detrás del 10 de noviembre si no se logra superar eso de yo tengo la llave del desbloqueo y por ahora, no tengo la menor intención de desbloquear".

Asimismo, ha puesto en valor que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, haya ofrecido España para acoger la cumbre del Clima que se celebrará el próximo mes de diciembre en Madrid. "Tenemos poco tiempo pero ha sido una enorme satisfacción poder vernos como un país que contribuye a la solución de los problemas del mundo, desde la solidaridad, con el máximo esfuerzo", ha indicado.

Por último, la secretaria general del PSE-EE de Álava, Cristina González, ha defendido la "necesidad" de disponer tras el 10 de noviembre de un gobierno "progresista, sólido y sensible a las necesidades sociales" y "fuerte ante los extremistas y ante los fines independentistas que no quieren respetar las reglas de derecho".

Asimismo, ha defendido que la democracia y la política "no fracasan constitucionalmente cuando se convocan elecciones, sino cuando no hay alternativa al bloqueo político". En este sentido, ha acusado a la formación de Pablo Iglesias de bloquear "indecentemente" la formación de un gobierno socialista porque "querían carteras, ministerios, no querían programa".

"PSOE no cedió ni a la derecha ni al populismo. Frente a la indecencia de unos pocos, PSOE y Pedro Sánchez apostamos por la decencia, por no acceder al poder a cualquier precio y no aceptar condiciones contrarias a la convivencia entre todos los españoles", ha defendido.