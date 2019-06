Celaá dice que se concretará en próximos días la fórmula de cooperación con Podemos, con quien han cooperado estos meses

La ministra de Educación en funciones y Portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado hoy que se irá concretando en los próximos días la "fórmula" del Gobierno de cooperación con Podemos. Aunque asegura que todos saben en lo que consiste porque Gobierno y Podemos han cooperado ya estos 10 meses. Además, ha reclamado de nuevo "responsabilidad" y "sentido de Estado" a PP y Ciudadanos alegando que son ellos los que han pedido que los independentistas no tengan influencia en la gobernabilidad.

Celaá ha realizado estas declaraciones durante una exposición titulada "Madrid Ciudad educadora 1898-1938". Al ser preguntada en qué consiste el Gobierno de cooperación que ayer acordaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Celaá ha afirmado que no quería hacer "más filosofía del lenguaje" y que esa fórmula se irá "concretando" a medida que pasan los días.

En su opinión, lo importante es que la reunión de ayer por la mañana terminó con "entendimiento entre PSOE y Podemos" y que ambas partes "salieron optimistas de esa reunión afirmando un Gobierno de cooperación".

"Todos sabemos en lo que consiste", ha exclamado en referencia a los 10 meses en los que el Gobierno y Podemos han cooperado para aplicar "políticas progresistas que han tenido y van teniendo un efecto muy positivo en la vida de las personas".

Así, ha afirmado que el Ejecutivo ha llevado la política a la vida de las personas con la subida del SMI, la protección universal de la salud, o la reversión de los recortes educativos. "Y para ello lo hemos hecho con la ayuda de Podemos, hemos cooperado el Gobierno del PSOE con Podemos. Esa fórmula de cooperación se irá concretando con los días", ha recalcado.

INSISTE EN PEDIR RESPONSABILIDAD A PP Y Cs

Tras considerar que "no hay otra alternativa que impulsar una investidura con el PSOE a la cabeza", ha reclamado "responsabilidad" y "sentido de Estado" a todos los partidos con los que se reunió ayer el presidente del Gobierno en funciones.

"Lo que no cabe es que cuando no hay otra alternativa se diga que los independentistas no tengan influencia en la gobernabilidad pero nosotros, PP y Cs, nos inhibimos", ha exclamado insistiendo en reclamar responsabilidad al partido de Pablo Casado y al de Albert Rivera.

En este sentido, ha pedido que la investidura se haga "cuanto antes" porque advierte de que España necesita afrontar muchos "desafíos contemporáneos", entre ellos, la Educación, el cambio climático o la desigualdad y para ello, recalca, se necesita un "Gobierno cargado con toda la fuerza y legitimidad para afrontar esos cambios".

En cuanto a la posición que puedan tener el resto de fuerzas políticas minoritarias en relación con la investidura, la Portavoz del Ejecutivo en funciones ha recordado que el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, se están reuniendo con estos partidos. "No me corresponde a mi dilucidar cuál va a ser el sendero y el final", ha remachado.

CRÍTICAS POR INCLUIR A VOX EN LA MESA DEL PARLAMENTO MADRILEÑO

La Portavoz del Ejecutivo no ha ahorrado críticas a PP y Cs por pactar con VOX y dar a este partido una vicepresidencia de la Mesa de la Asamblea de Madrid.

"No es comprensible que en España seamos una isla con respecto a nuestro tratamiento de las fuerzas de ultra derecha", ha exclamado la ministra, quien ha afirmado que en Europa las fuerzas conservadoras y liberales llevan años separando a las fuerzas de ultraderecha, no permitiéndolas entrar en las instituciones.

En su opinión, Europa tiene una experiencia "digna de seguir a este respecto". Por ello, afirma que tienen "disgusto político" por el hecho de que en la comunidad de Madrid se haya pactado la Mesa de la Asamblea en la dirección que lo han hecho PP y Cs.