Celaá descarta la coalición y aboga por la participación "potente" de Podemos

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha asegurado este viernes que no habrá un gobierno de coalición con Unidas Podemos "tal y como se ofreció en julio", pero sí están sobre la mesa fórmulas que permitan una participación "potente y activa" en el Ejecutivo.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha dado por hecho que habrá reunión entre el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. "Que puedan hablar, encontrarse y reunirse se pueda dar por garantizado", ha señalado.

Celaá ha insistido en la "tercera vía" que ofrecen los socialistas así como en la participación de Podemos en "altos puestos" en instituciones, "que no son Gobierno pero que representan al Estado".

Ha dejado claro que, por parte de los que están negociando, hay "convicción y determinación" de que no habrá Gobierno de coalición", "lo que no significa que no haya fórmulas importantes para que Unidas Podemos pueda participar en las tareas de Estado".

Celaá se ha mostrado confiada en que la negociación "llegará a buen puerto" y esa, ha dicho, es la "intención inequívoca" del Gobierno y "esperamos que sea también la intención de Unidas Podemos".

"Si Unidas Podemos quiere, habrá gobierno", ha aseverado.

La también ministra de Educación ha explicado que la reunión de ayer sirvió para "transportar información que Unidas Podemos no tenía de extremos sobre los que venía hablando" si bien no ha precisado a qué información se refería.

Ha añadido que la ciudadanía es consciente de que el PSOE representa "estabilidad, seguridad y moderación" y eso, ha dicho, los ciudadanos lo tienen muy bien "interiorizado".