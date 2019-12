Celaá no ve obstáculo en el fallo de Junqueras y confía en la investidura este año

La ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, ha dicho este viernes que el Gobierno no ve como un "obstáculo" la sentencia del Tribunal de la UE que avala la inmunidad de Oriol Junqueras y confía en que la investidura de Pedro Sánchez pueda concretarse antes de final de año.

"El Gobierno en funciones no ha renunciado para nada a poder conseguir la investidura al final del año. No ha renunciado, no renuncia, estamos trabajando para ello", ha dicho Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, la ministra portavoz ha aclarado que no representa un obstáculo "en el encuentro político" entre socialistas y republicanos catalanes, "habida cuenta de que el PSOE está de acuerdo en continuar trabajando" y ERC "parece ser que también".

"No convirtamos en obstáculo lo que no es, lo que no debe ser", y "sigamos por la vía política" ha incidido.