El Cenidh rechaza ser "ilegal" en Nicaragua tras perder personería jurídica

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) rechazó hoy las razones por las que la Asamblea Nacional decidió quitarle la personalidad jurídica y afirmó que sus integrantes seguirán defendiendo los derechos de las personas.

"Rechazamos categóricamente que estemos ilegales, no vamos a dejar flotando en el ambiente ninguna afirmación antojadiza en la cual se nos quiera implicar, ni siquiera en el intento, de una comisión de un acto al margen de la ley", dijo la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, en conferencia de prensa.

La mayoría sandinista de la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica del Cenidh con el argumento de no que no tenía junta directiva y no entregaba sus estados financieros, no obstante, Núñez mostró documentos de contradicen a los diputados oficialistas.

Según la presidenta del Cenidh, el director de Departamento de Registro y Control de Asociaciones, del Ministerio de Gobernación, Gustavo Sirias, se negó a recibir los documentos, "porque ya estaban dispuestos a cancelar la personalidad jurídica".

Núñez, quien resaltó que los diputados sandinistas "no tienen propiedad" para calificar su trabajo, afirmó que en el Cenidh "estamos preparados para enfrentar y rechazar cualquier acción arbitraria, cualquier atropello, cualquier invasión a las instalaciones físicas".

La activista de 80 años reiteró su "compromiso" de seguir defendiendo los derechos humanos "hasta que mi fuerza física me lo permita".

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Organismos humanitarios locales cuentan hasta 545 muertos, y 610 "presos políticos", más cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados.

El Gobierno reconoce 199 muertos, y 273 reos, que clasifica como "golpistas", "terroristas" y "delincuentes comunes".

El presidente Daniel Ortega rechaza los señalamientos y afirma que superó un intento de "golpe de Estado".

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.