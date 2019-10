Centenares de personas se concentran en plaza Espanya y tiran jabón a la fuente

La convocatoria, con consignas como 'Llibertat preses polítiques' (Libertad presas políticas), 'Ni un pas enrere' (Ni un paso atrás) e 'Independència', había llamado a los asistentes a que lleven un paraguas ante la previsión de lluvias y jabón "para limpiarlo todo".

La concentración se ha iniciado en un tono festivo y reivindicativo y manifestantes han empezado a tirar jabón a la fuente --con una celebrada formación de pompas--, con gritos como 'No hi ha sabó per a tanta merda' (No hay jabón para tanta mierda) y peticiones de dimisión del conseller Miquel Buch.

'CÁRCEL, CÁRCEL'

Al inicio de la concentración se ha vivido un momento de tensión entre un grupo de manifestantes y dos jóvenes contrarios a la concentración, que insultaban a los independentistas y gritaban 'cárcel, cárcel', pero sin que se produjera ningún incidente.

Los manifestantes están repartidos en varios puntos de la plaza, siendo el mayor en la confluencia de Gran Via y calle Tarragona, y los que se han desplazado a Gran Via con Mèxic, que corta el tráfico de entrada de Gran Via también por el túnel.