Cerca de un centenar de CDR se concentra ante el mitin de Pedro Sánchez

Llevan pancartas en las que se lee 'Li diuen democràcia i no ho és' (Le dicen democracia y no lo es), 'Els CDR no ens rendim' (Los CDR no nos rendimos) y 'President, torna't a casa teva' (Presidente, vuelve a casa') y corean consignas como 'Llibertat presos polítics' (Libertad presos políticos'), 'Fora les forces d'ocupació' ('Fuera las fuerzas de ocupación') y 'Buch dimissió' ('Buch --conseller de Interior de la Generalitat-- dimisión').

Los Mossos d'Esquadra han dispuesto una línea policial a la altura de la calle Rius i Taulet con Lleida y también hay cinco furgonas policiales antes de la entrada al Pabellón Textil de Fira de Barcelona, donde se celebra el mitin.