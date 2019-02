Cerca de 900 personas se congregan en Plaza España de Palma para "defender la unidad de España"

El presidente de la Societat Civil Balear, Tomeu Berga, ha expresado que "necesitamos unas islas que quieren defender su propia cultura, una cultura que es suya y que nadie nos va a quitar".

El portavoz de Mos Movem, Enrique Salas, ha señalado que "fue del todo intolerable eliminar del delito de rebelión a los políticos catalanes" lo que ha supuesto "una condena al sistema judicial español".

El presidente de Foro Baleares, Cosme Bernat, ha explicado que "deben convocarse elecciones en el mínimo plazo posible y cesar las concesiones al chantaje nacionalista".

Algunos de los asistentes han comentado a Europa Press que "no puede ser que un señor que no le ha votado nadie esté hundiendo el País" y que "hay que convocar elecciones ya".

El portavoz del grupo municipal de Cs en Cort, Josep Lluís Bauzá, ha comentado que "es más que necesario convocar elecciones para recuperar una mayoría consolidada en el Congreso de los Diputados". "Queremos un país unido, no un país que se desmiembre" ha concluido Bauzá.

En la concentración también se ha escuchado los gritos de los asistentes que han repetido en varias ocasiones "España unida, jamas será vencida", "som mallorquines, no Catalans" y "for a, for a, for a, el catala de l'escola".