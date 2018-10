Ceuta descarta devolver competencias al Estado por complicación jurídica

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha desistido en su intención de devolver las competencias de menores extranjeros no acompañados (MENA), al Estado a raíz de un informe jurídico encargado al efecto.

El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), ha explicado en el Pleno de la Asamblea que devolver las competencias, asumidas en el año 1999, supondría la modificación del vigente Estatuto de Autonomía.

Juan Jesús Vivas ha dejado claro que el Gobierno ceutí "no va a promover" la modificación del Estatuto" al estimar que "no es el camino más adecuado" y es el único viable según indica el informe jurídico que encargó el Gobierno y que, pese a no estar terminado, contiene este obstáculo entre sus conclusiones.

El anuncio del Gobierno se ha producido a raíz de los reproches del partido Caballas -primer grupo en la oposición- sobre una iniciativa "de tanto calado" no haya sido trasladada a la oposición anteriormente a su exposición pública. "Nos hemos tenido que enterar por los medios de comunicación", ha dicho el diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui.

El presidente ha negado que haya habido algún tipo de "desconsideración del Gobierno" hacia la oposición y ha justificado que no hay ninguna decisión tomada y que se trataba más bien de "un posicionamiento"-

"Aquí no ha habido desconsideración. No se ha tomado ninguna decisión. Se trata de un posicionamiento político ante una crisis que no es exclusiva de Ceuta", ha sentenciado Vivas.

El Gobierno ceutí ha reconocido emplear al año 2,5 millones de euros para atender a los mena y que la presión migratoria de estos niños ha aumentado un 80 por ciento desde este pasado verano.