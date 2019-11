Chaves se ve legitimado para abandonar la comisión de la FAFFE sin declarar

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha considerado este jueves que está "perfectamente legitimado" para hacer lo que ha hecho en la comisión parlamentaria que investiga las irregularidades en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), en referencia a su decisión de no responder a las preguntas y retirarse tras su intervención inicial.

"No tenía ningún sentido haber sido citado a esta comisión y, en consecuencia, como tengo el derecho a no hablar y a retirarme de la comisión, eso es lo que hecho", ha dicho a los periodistas a la salida de la comisión que, a su juicio, ha hecho "una utilización" de su persona, lo que "no tenía ningún sentido".

El expresidente andaluz ha insistido en que ha cumplido con su "obligación democrática" de acudir al Parlamento cuando ha sido citado, y ha considerado que su argumentación para no responder a las preguntas ha sido "absolutamente lógica y democrática".

"Estoy perfectamente legitimado para hacer lo que he hecho y lo que he dicho", ha zanjado.