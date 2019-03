Chelsea Manning es citada a declarar por el caso de Assange en EE.UU.

La exsoldado estadounidense Chelsea Manning, fuente de la filtración masiva de documentos confidenciales del Gobierno de EE.UU. a WikiLeaks, fue citada a declarar ante un gran jurado en el marco de la investigación al fundador de esta organización, Julian Assange, informaron este sábado medios locales.

No obstante, los abogados de Manning solicitaron ayer a la Corte de Distrito de Alexandria (Virginia, EE.UU.) que bloquee esa citación, dijo el diario Politico, que citó a un portavoz de la exmilitar.

De acuerdo a esa fuente, la citación mandada a Manning en enero no precisa ningún delito o investigación en concreto.

El pasado 23 de enero, la defensa de Assange reveló que había presentado una "solicitud urgente" ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, para que ordenara a EE.UU. que desvelara los cargos presentados en secreto contra su cliente.

Además, el equipo jurídico, liderado por el exjuez español Baltasar Garzón, pidió que la CIDH obligue a Quito a cesar las actividades de espionaje contra Assange -que permanece asilado desde junio de 2012 en la embajada de Ecuador en Londres-; a poner fin al aislamiento al que lo mantiene sometido; y a protegerlo de la extradición solicitada por Estados Unidos.

Tras la citación, la propia Manning expresó, en un comunicado recogido por el diario The Washington Post, su oposición "enérgica" al proceso ante un gran jurado.

"Hemos visto abusos de este poder innumerables veces para atacar el discurso político. No tengo nada que aportar a este caso y me molesta que me obliguen a ponerme en peligro para participar en esta práctica depredadora", dijo Manning en la nota.

Manning fue condenada en 2013 cuando aún era conocida como el soldado Bradley Manning a 35 años de prisión como responsable de la mayor filtración de documentos confidenciales de la historia de EE.UU.

Antes del ascenso a la Presidencia de Donald Trump en enero de 2017 tras su victoria en las elecciones, el aún presidente Barack Obama le conmutó la condena por el tiempo cumplido y fue liberada de la prisión militar de Kansas en la que cumplía su condena.