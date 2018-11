Chile aboga ante el G20 por terminar con guerras comerciales y fortalecer la OMC

El presidente chileno, Sebastián Piñera, abogó hoy en la cumbre de líderes del G20 que se celebra en Buenos Aires por terminar con las "guerras comerciales" y fortalecer la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En rueda de prensa, el mandatario chileno dijo que el mundo necesita un "comercio libre y abierto" que permita "recuperar la capacidad de crecer y de crear trabajos".

Consultado sobre las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, Piñera comentó que espera "buenas noticias en ese frente".

"Espero que las conversaciones entre Estados Unidos y China permitan hoy día, mañana o lo antes posible una buena noticia para el mundo, que es que se pongan de acuerdo en terminar con la guerra comercial y la guerra tarifaria, resolver las diferencias y volver por el camino del libre comercio", afirmó.

Piñera apuntó que la OMC está "estacada hace demasiado tiempo" y ni siquiera "tiene un mecanismo para resolver controversias".

"Por lo tanto, esta cumbre del G20 puede ser una gran oportunidad para buenas noticias en terminar con las guerras comerciales y en un compromiso firme y claro para modernizar y fortalecer la OMC", destacó.

Piñera dijo que el asunto estuvo hoy en la mesa de diálogo de los líderes del G20.

"Ahora, en la segunda etapa de esta cumbre del G20, esperamos pasar de las palabras a la acción, porque eso es lo que urge", indicó.

Consultado sobre la situación en Venezuela, el mandatario de Chile -país invitado al G20 por Argentina en 2018- dijo que este asunto no ha sido tratado en el G20, pero ratificó que en ese país "no hay democracia, no hay respeto por los derechos humanos ni separación de poderes".