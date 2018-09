Chile espera buen desenlace a matrimonio imputado en Perú por trata personas

El Gobierno de Chile espera un "desenlace positivo" en el caso de un matrimonio chileno que fue acusado presuntamente de trata de personas al intentar salir de Perú con dos bebés concebidos mediante un vientre de alquiler, ya que muestras de ADN confirmaron que el hombre es el padre de los niños.

"Queremos subrayar que estamos en contacto a través de nuestro consulado con el matrimonio chileno y también con sus familiares y esperamos y confiamos en que tengamos un desenlace positivo", señaló hoy el canciller chileno, Roberto Ampuero.

El jefe de la diplomacia chilena confirmó que desde el primer día han estado en contacto con el matrimonio chileno a través del consulado de Chile en Lima.

"Este es un procedimiento usual cuando ciudadanos de nuestro país en el extranjero se encuentran en dificultades. También desde luego estamos en contacto con las autoridades peruanas", añadió Ampuero.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile subrayó que Perú es un país amigo.

"Tenemos las mejores relaciones con Perú, que es un Estado de derecho donde los poderes del Estado son independientes", recalcó.

El abogado de la pareja chilena en Lima, Fernando Silva, quien también defiende al director de la clínica peruana a la que los chilenos acudieron para llevar un proceso de maternidad subrogada, solicitó la inmediata liberación del matrimonio al demostrarse que el hombre es el padre biológico de los bebés.

"Agradecemos la rapidez del laboratorio que hizo los análisis. Era necesaria en este caso. Hay dos personas detenidas de manera injusta. El laboratorio nos ha informado que los resultados de la prueba ya están en camino a la Fiscalía", comentó Silva.

Aunque el vientre de alquiler no tiene legislación en Perú, el abogado defendió la "completa legalidad" del procedimiento porque no existe ninguna prohibición para ello.

Los esposos chilenos Rosario Madueño y Jorge Tovar, de 46 y 48 años, respectivamente, permanecen por ahora en las prisiones de Ancón II y del Callao, respectivamente, donde fueron recluidos desde este lunes de manera preventiva por doce meses.

El delito de trata de persona conlleva una pena no menor de 25 años de cárcel, aunque en Perú la maternidad subrogada no cuenta con un marco normativo explícito que la regule, por lo que no está permitida ni prohibida.

Los niños del matrimonio chileno están de momento bajo custodia de las autoridades peruanas y son atendidos en un Centro de Acogida Residencial del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (Inabif).