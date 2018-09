China rechaza la acusación de Trump sobre la injerencia en los comicios de EE.UU.

El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, aseguró hoy que su país "no interfiere y no interferirá en los asuntos internos" de ningún país y rechazó la acusación del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien aseguró que China está tratando de manipular las próximas elecciones de noviembre.

"Nosotros no interferimos y no interferiremos en los asuntos internos de ningún país", afirmó el titular Chino de Exteriores durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas centrada en la no proliferación de armas de destrucción masiva.