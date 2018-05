China ve "enormes oportunidades" de comercio e inversión con R.Dominicana

El establecimiento de relaciones diplomáticas entre República Dominicana y China brinda a ambos "enormes oportunidades" en comercio e inversión, y ya se prepara una posible visita del presidente dominicano, Danilo Medina, este mismo año a Pekín para reunirse con su homologo, Xi Jinping.

Así lo precisó en entrevista con Efe la representante comercial de la nación asiática en Santo Domingo, Fu Xinrong, para quien el establecimiento de lazos diplomáticos entre ambas naciones "es un gran acontecimiento", cuyos resultados no se harán esperar.

Con relación a la visita de Estado de Medina, señaló que "estamos en los trabajos preparativos".

Los lazos bilaterales supondrán "beneficios para ambos países y no solo para esta generación sino para las futuras", dijo Fu Xinrong, quien recordó que China es la segunda economía del mundo y que República Dominicana juega un papel estratégico por su ubicación geográfica y estabilidad.

Aunque estos países no tenían relaciones diplomáticas hasta el pasado 30 abril, el intercambio comercial entre ambos ronda los 2.000 millones de dólares y a partir de ahora, de acuerdo con la funcionaria china, existen potencialidades económicas y comerciales "aún más que antes".

"A partir de este momento inversionistas chinos van a venir con mayor interés por las garantías de las relaciones diplomáticas", afirmó en la entrevista.

La encargada de negocios de la Oficina de Desarrollo Comercial de China también confió en que se logren inversiones en el plano turístico y que parte de los 135 millones de chinos que visitan anualmente el extranjero lleguen al país caribeño, a quien China quiere declarar, dijo la funcionaria, "destino de turistas chinos".

En la actualidad nueve empresas chinas están establecidas en la República Dominicana en áreas como la minería, infraestructuras y manufacturas, mientras que otras tres están en proceso de instalación, lo que supondrá una nueva inversión de 800 millones de dólares, de acuerdo con Fu Xinrong.

Una de dichas empresas invertirá en un proyecto multifuncional en el río Yuna, en el norte del país, otra en la construcción de unas 10.000 viviendas de bajo costo, mientras que la tercera lo hará en un proyecto de reciclaje de basura para generación de energía.

La representante comercial de China en Santo Domingo confía en que tras el establecimiento de las relaciones diplomáticas estos tres proyectos puedan ser promovidos y aprobados en poco tiempo.

"Otras empresas chinas muy importantes y que tienen muchos recursos y mucha capacidad van a venir sucesivamente", pronosticó.

Confió, además, que en los próximos meses también se puedan anunciar proyectos en lo político, económico, social y cultural.

Varios ministros y políticos dominicanos han sido invitados a viajar a China este mismo año, entre ellos los titulares de Deportes, Turismo, Hacienda y Economía y el presidente de la Cámara de Diputados, y está en carpeta que unos 500 dominicanos viajen como becarios a China en el transcurso de 2018.

"Unidos podemos hacer muchas cosas", apuntó Fu Xinrong.

La República Dominicana y China anunciaron el pasado lunes el establecimiento de relaciones diplomáticas, lo que supuso la ruptura de los lazos entre el país caribeño y Taiwán, a quien China considera una provincia rebelde.

Nada más hacerse el anuncio oficial, Taiwán denunció que China logró el acuerdo con República Dominicana con la promesa de préstamos por más de 3.000 millones de dólares, una afirmación que el Gobierno chino ha negado y que a Fu Xinrong no le merece más "comentarios".

Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, que prefirió mantener el anonimato, dijo esta semana a Efe que el acuerdo de China con República Dominicana "no contribuye a la estabilidad regional".

Sobre este particular, la representante comercial china en el país caribeño dijo que la denuncia "no tiene fundamentos", al tiempo que apuntó que es Estados Unidos el que "ha invadido a otras naciones, no China".