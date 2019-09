Chivite acusa a Rivera de utilizar a Navarra como "ariete" contra Sánchez

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha acusado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de llevar "varios meses utilizando a Navarra como ariete contra Pedro Sánchez para que no haya un Gobierno en España".

De esa forma se ha pronunciado en una comparecencia ante los medios de comunicación, tras reunirse con el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, al ser preguntados por las condiciones que ha planteado Albert Rivera para una abstención en la investidura de Pedro Sánchez, la primera de ellas, "romper su pacto en Navarra con Otegi".

"No tenemos ningún pacto con Bildu: por lo tanto, no hay ninguna razón efectiva que impida que la legislatura en España empiece a andar", ha replicado a esas palabras Chivite, quien ha denunciado que "siguen con la instrumentalización de Navarra para hacer política en España".

Al respecto, ha dicho a Albert Rivera que "España no solo es Madrid, España también es Navarra".

Por su parte, Grande-Marlaska ha defendido que Navarra "tiene un Gobierno constitucionalista, Navarra es España y tiene el Gobierno que han decidido los navarros que tenga".

El ministro en funciones ha precisado que Sánchez ha dejado "muy claro" que lo que pide es una "abstención técnica a determinados partidos, al PP y Ciudadanos, entre otros, en el sentido de que se posibilite un gobierno progresista como dijo la ciudadanía el 28 de abril para hacer frente a los desafíos importantes que tenemos en el ámbito económico, del 'brexit', de los derechos sociales, de Cataluña...".

"Lo que necesita este país es un Gobierno fuerte", ha aseverado el ministro en funciones, quien ha opinado que "por las razones que expone el señor Rivera no parece que haya razones objetivas para que se nieguen a ese gobierno progresista ya y evitemos unas elecciones".

Tras dejar claro que Navarra "tiene un gobierno constitucionalista", ha comentado en relación con el 155, la segunda condición, que el presidente ha dicho en repetidas ocasiones que se aplicaría en caso de que hubiera un "incumplimiento grave de los deberes constitucionales por parte de la comunidad autónoma correspondiente o que hubiera un comportamiento que alterara de forma grave la seguridad nacional".

Por lo tanto, ha añadido, "cumplimiento de la Constitución a la que tanto llaman, cumplimiento directo y efectivo de la Constitución".

En cuanto a la petición de que no haya subida de impuestos, ha señalado que la voluntad del Gobierno de España, del Gobierno progresista que pretenden, es "no aumentar la presión fiscal a las clases medias y trabajadoras, sino todo lo contrario: protegerlas no aumentando la presión fiscal y si concediendo mayores beneficios sociales".

Por todo ello, ha concluido que "no hay una razón objetiva, concreta o clara par que no pueda permitirse que ese gobierno progresista que la ciudadanía manifestó el 28 de abril tenga lugar. Cada uno tendrá que asumir sus responsabilidad para el caso, que nadie queremos, tengamos que ir a nuevas elecciones", ha aseverado.