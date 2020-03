Chivite defiende la "utilidad" de Bildu frente a las "barricadas" de UPN

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha valorado este martes la posición de Bildu que ha decidido "ser útil" y apoyar los presupuestos navarros frente a la actitud de UPN que ha optado por "quedarse en las barricadas".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Chivite ha explicado que convocó a Navarra Suma (UPN, Cs y PP) "y no hubo ni una sola aportación" mientras que tras reunirse son Bildu, al día siguiente ya había una propuesta encima de la mesa.

Con esto, Chivite ha respondido a Navarra Suma que acusa al Gobierno foral de ver en Bildu un "socio preferente" y ha recriminado a esa coalición, y en concreto a UPN, que siga en el "discurso hiperbólico", "del insulto y la confrontación".

"Y si no ponen propuestas encima de la mesa seguirán sin poder influir en el Gobierno", ha dicho.

No obstante, ha admitido que no descarta acuerdos con Navarra Suma en el futuro pero para ello tiene que ver "voluntad" en la coalición porque "dos partes no se entienden, si una no quiere".