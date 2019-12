Chivite pide "respeto institucional" a Navarra "enmarcada donde está, en España y mirando a Europa"

Chivite, en declaraciones a los periodistas al término del acto de entrega de la Medalla de Oro de Navarra a Adacen, ha reiterado que coincide con el planteamiento que hace el PSE sobre el Estatuto, que "coincide también con el planteamiento que hace Jaime Ignacio del Burgo".

Además, ha remarcado que "ese estatuto no tiene mayorías para salir adelante", por lo que, según ha dicho, "más allá del debate, no hay más". Por ello, ha afirmado que en la actualidad no le preocupa este asunto.

Por otro lado, la presidenta del Ejecutivo foral ha sido preguntada por la negociación de los Presupuestos Generales de Navarra para 2020 y ha comentado que "todavía no hemos avanzado nada" en esta cuestión.

"En la reunión que tuvimos con los dos grupos de la oposición planteamos que nos trasladaran sus prioridades políticas para reflejarlas en el anteproyecto de Presupuestos y por parte de Navarra Suma no hemos recibido ningún tipo de aportación hasta ahora", ha manifestado.

Sobre la propuesta de EH Bildu, Chivite ha afirmado que "todavía no la tenemos analizada en profundidad".