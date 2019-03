Cientos de mujeres se manifiestan en Beirut pidiendo igualdad de derechos

Centenares de personas, en su mayoría mujeres, se manifestaron hoy en Beirut con motivo del Día de la Mujer para pedir igualdad de derechos y la abolición de la ley que solo permite al hombre transmitir la nacionalidad a sus hijos.

Al grito de "revolución" o "el futuro es de la mujer" y portando carteles con eslóganes como "No me digan a mí cómo tengo que vestirme, díganle a ellos: no a la violación”, la marcha circuló por avenidas céntricas de Beirut, frente a las sedes del Gobierno libanés y de la ONU.

“Estoy aquí no solo para reclamar mis derechos, sino también los de mis cuatro hijas. ¿Cómo es posible que los tribunales religiosos impidan que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres y que la ley no permita que transmitan la nacionalidad a sus hijos si se casan con extranjeros?”, dijo a Efe Laila Ftouni, una profesora.

En el Líbano, los asuntos civiles, como los matrimonios, son regulados por los tribunales religiosos, por lo que persiste la discriminación de la mujer en muchas cuestiones, a pesar de que la Constitución estipula la igualdad entre sexos.

La legislación libanesa no permite a la mujer transmitir la nacionalidad a sus hijos de forma que, si una libanesa se casa con un extranjero, los hijos no recibirán la nacionalidad aunque hayan nacido en el país.

La manifestación se unió a otra concentración de la campaña "Mi nacionalidad, un derecho para mi familia y para mí”, que reunió en el centro de Beirut a decenas de personas que reclaman una ley que permita a la mujer libanesa transmitir la nacionalidad a sus hijos.

La coordinadora de esa campaña, Karima Chebbo, se preguntó “¿dónde están los derechos de las mujeres mencionados en la Constitución, que consagra la igualdad de derechos y obligaciones entre todos los ciudadanos sin distinción ni preferencia?”.

En el Día de la Mujer, el pasado viernes, los colectivos feministas del Líbano solo realizaron actos a puerta cerrada, y dejaron la manifestación para este domingo, día de descanso semanal en el país árabe.