Cientos de personas protagonizan caceroladas en las tres capitales de Euskadi en contra de la sentencia

Las concentraciones, convocadas por la plataforma por el derecho a decidir, Gure Esku Dago, se han desarrollado ente las 19.00 y las 20.00 horas ante los Consistorios, y a ellas han asistido, entre otros, el presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, el diputado de EH Bildu Oskar Matute y el líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez.

En las pancartas se podía leer en euskera, catalán y castellano: 'El referendum no es delito', 'Libertad', 'Defendamos nuestro derecho a decidir' y 'Justicia y libertad, os queremos en casa'. Los concentrados, que no han cesado en ningún momento en sus caceroladas y de lanzar pitidos, portaban esteladas e ikurriñas, y han proferido gritos de 'Esto no es democracia' o de 'Catalunya adelante', y a favor de la independencia y la amnistía.

Los portavoces de Gure Esku Dago, en declaraciones a los medios de comunicación, han asegurado que la sentencia del Tribunal Supremo "atenta directamente contra la democracia y abre la puerta a la criminalización de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión", al considerar, "incluso, que un referéndum puede ser delito".

"Todo eso conlleva una seria grieta en la defensa de los derechos fundamentales, que no solo atañen a los políticos y a los agentes sociales que actualmente están presos, sino también a toda la ciudadanía, tanto de Cataluña como del País Vasco", ha apuntado.

Por ello, ha apuntado que la plataforma vasca ha pedido, "ante estas criminalizaciones", que este lunes, "pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, todos los ciudadanos de este país sean capaces de mostrar su repulsa a esta sentencia y su defensa a estos derechos fundamentales".

"Hemos estado en más de 200 pueblos y el sábado que viene, día 16, nos juntaremos todos Donosti, en una cita ineludible, en la que expresaremos, más allá de la repulsa a esta sentencia, también la reivindicación de que un referéndum nunca es delito y de que no estamos dispuestos a que los derechos fundamentales sean criminalizados", ha apuntado. Por ello, han llamado a asistir a la manifestación de San Sebastián para que "sea una respuesta se ofrezca como pueblo" ante la resolución judicial del Supremo.