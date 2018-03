Cifuentes advierte a Cs que no le "tire de la lengua" sobre la corrupción

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado hoy que cumple con el código ético de su partido y con sus compromisos de regeneración democrática y ha advertido a Cs que no le "tire de la lengua", antes de recordarle que tienen una diputada extremeña investigada por corrupción.

"No me tire de la lengua", le ha instado Cifuentes al diputado de Ciudadanos Toni Cantó durante la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación irregular del PP.

Cantó le ha preguntado a la presidenta madrileña que si dimitiría si fuera imputada, a lo que ésta le ha respondido que el código ético del PP es el "más estricto" y señala que, en caso de ser investigados formalmente, los diputados populares de la Asamblea de Madrid renunciarán voluntariamente al escaño.

Una exigencia que ya se ha cumplido en dos ocasiones dentro del grupo parlamentario, mientras que en el Gobierno de la Comunidad no se ha producido ningún caso de un consejero imputado.

"Tenemos un código ético de absoluto cumplimiento y por supuesto que yo lo cumpliría como la última de las diputadas que soy de mi grupo parlamentario", ha comprometido.

El PP es el único partido que cumple con sus compromisos, según Cifuentes, para quien "sería muy bueno que también el resto de partidos políticos lo cumplieran".

"Hay algunos que lo que hacen es quitar el código ético de la web. Aparece y desaparece como el Guadiana: cuando les imputan, desaparece el código ético de la web y luego vuelvo a aparecer y aquí no dimite nadie", se ha quejado la presidenta madrileña.

Ha sido en ese momento cuando le ha recordado a Cantó que Cs tiene una diputada en Extremadura imputada y "ya por juicio oral" y, sin embargo, no ha dimitido.

Palabras que han obligado al presidente de la comisión, Pedro Quevedo, a pedirles "calma" y "control" tanto a Cifuentes como a los diputados y que dejen los debates políticos, porque "queda fatal" en una comisión de investigación.

El diputado de Cs ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid intente dar lecciones a un partido como el suyo, que, ha recordado, es el que sustenta su gobierno a cambio de medidas de regeneración democrática.

Además, ha señalado su "asombro" porque Cifuentes diga que sólo tiene responsabilidad de unos "poquitos años" de la actuación de su partido, cuando lleva más de 30 años en el PP.

"Me queda claro que muchos responsables del PP que pasan por aquí no tienen ninguna responsabilidad: no se enteran absolutamente de nada y parece que sólo tienen decisiones políticas", ha concluido el diputado de Ciudadanos.

Y es que Cifuentes ha recalcado reiteradamente durante su comparecencia que únicamente responde de la gestión de su gobierno y de su partido desde el momento en que fue nombrada presidenta del PP de Madrid. "Lo que no voy a hacer es responsabilizarme de gobiernos a los que no he pertenecido", ha subrayado.

De hecho, en respuesta al diputado de ERC Joan Tardá, la presidenta ha subrayado que nunca ha tenido conocimiento de campañas "B, C, D ni de ninguna letra del alfabeto" para financiar a su partido y ha repetido que no tuvo ninguna responsabilidad en la campaña A.