Cifuentes avisa de que la igualdad se aleja si la lucha tiene tinte político

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha advertido hoy de que el día en el que sea efectiva la igualdad de hombres y mujeres "estará cada vez más lejos" si la lucha por este derecho se quiere "teñir solo de azul, de rojo, de naranja o de morado".

"Si no sumamos esfuerzos, si no nos unimos, si no eliminamos barreras entre nosotros mismos, si no trabajamos desde todos los partidos e instituciones con objetivos comunes, estaremos contribuyendo a prolongar una situación que hoy, 8 de marzo, todos decimos condenar", ha subrayado en un artículo publicado por el diario El Mundo.

La presidenta ha confiado en que llegue un día en el que el 8 de mazo sea "solo una fecha para la Historia y el recuerdo", en el que "afortunadamente las mujeres no tengan ya nada que reivindicar por el simple hecho de serlo".

Un día en el que haya plena igualdad, pero "no en el papel", sino en el trabajo, en la vida y en la vida cotidiana, cuando deje de ser noticia que una mujer acceda a un puesto directivo, o cuando se ponga fin a "la estéril batalla dialéctica de miembros y miembras, de portavoces y portavozas, para centrarnos en ofrecer oportunidades reales para la formación y el acceso a cualquier función laboral, política o social".

"Llegará un día, sí, en el que la mujer sea plenamente reconocida, en todos los ámbitos, como lo que es: un ser humano igual que cualquier otro", y sobre todo "con los mismos derechos y obligaciones, que no dependen del sexo de cada uno sino, precisamente, de su propia condición inalienable del ser humano", sigue diciendo.

"Pero ese día, que todas y todos anhelamos, estará cada vez más lejos mientras la lucha por la igualdad se quiera teñir solo de azul, de rojo, de naranja o de morado, como si la angustia, el dolor, la discriminación, la marginación y el sufrimiento de tantas y tantas mujeres tuviera un color que no sea el negro", añade.

Por eso, avisa de que si no se suman esfuerzos y no se eliminan barreras, "si no trabajamos desde todos los partidos e instituciones con objetivos comunes, estaremos contribuyendo a prolongar una situación que, eso sí, hoy, 8 de marzo, todos decimos condenar".