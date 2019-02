Cifuentes defiende su inocencia: "El tiempo y la Justicia me darán la razón"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha dicho que es "muy frustrante saber que eres completamente inocente de algo de lo cual te acusan", en relación a un posible delito de falsedad documental en el caso máster, y ha señalado que "el tiempo y la Justicia" le darán "la razón".

La Fiscalía ha solicitado una pena de tres años y tres meses de prisión para Cifuentes por un delito de falsedad documental al considerarla inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), lo que "jamás se produjo".

En su cuenta de Instagram, Cifuentes ha dicho que es "muy frustrante saber que eres completamente inocente de algo de lo cual te acusan".

"No tengo ninguna duda de que al final el tiempo y la Justicia me darán la razón. Entonces todo el sufrimiento provocado no tendrá compensación posible", ha añadido.

Además, Cifuentes ha dado las gracias por los "mensajes de apoyo y cariño" recibidos estos días y ha asegurado que irá contestando personalmente a todos porque ahora tiene el buzón "colapsado".

La expresidenta ha acompañado su mensaje de una cita de la escritora francesa que ejerció su profesión con el pseudónimo George Sand, que sostiene que "lo verdadero es siempre sencillo pero solemos llegar a ello por el camino más complicado".