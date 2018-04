Cifuentes se ratifica en todas sus declaraciones y no dimite: "He dicho la verdad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha ratificado en todas las explicaciones que ha dado sobre el máster en la Universidad Rey Juan Carlos que cursó y aprobó, ha insistido, por lo que no piensa dimitir. "He dicho la verdad, no mentido absolutamente en nada", ha manifestado, y ha agregado que es la primera interesada en que se aclare todo porque se siente perjudicada.