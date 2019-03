Cifuentes rechaza declarar sobre su máster en la comisión de universidades

Cristina Cifuentes ha rechazado hoy declarar ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que trata de esclarecer las presuntas irregularidades en la obtención de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), aludiendo a su condición de procesada en el caso.

"No voy a efectuar declaración alguna ni tampoco voy a contestar a ninguna pregunta", ha aseverado en su breve intervención ante los portavoces de esta comisión, presidida por Ciudadanos, que busca determinar las responsabilidades políticas por un posible trato de favor en el funcionamiento del Instituto de Derecho Público de la URJC.

Salvo un escueto "buenos días" a las decenas de medios que aguardaban su entrada en la comisión, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado al Parlamento madrileño sin pronunciar una palabra, con semblante muy serio, y escoltada por su abogada y los servicios de seguridad de la Cámara.

El grupo parlamentario del PP, que no participa en esta comisión, no ha recibido a Cifuentes a su llegada, ya que la expresidenta, según fuentes del PP, ha rechazado el ofrecimiento del que fuera su partido, del que se dio de baja como militante la semana pasada.

Al considerar que "todo cuanto pudiera manifestar" en la Cámara entraría en conflicto con sus derechos de defensa procesal, tutela judicial y a un proceso con garantías, Cifuentes ha declinado "efectuar declaración alguna".

Atendiendo al "consejo" de su letrada, Cifuentes ha alegado que el caso está "en sede judicial", donde ha subrayado que ya ha "dado respuesta a todas las preguntas" durante el juicio.

La Fiscalía pide para Cifuentes una pena de tres años y tres meses de prisión por un delito de falsedad documental al considerarla inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido el trabajo de fin de su máster, algo que nunca ocurrió.

Cifuentes es una de los cuatro únicos procesados en el caso, junto al exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde; la profesora Cecilia Rosado, integrante del tribunal que supuestamente examinó a la expresidenta; y María Teresa Feito, la exasesora del Gobierno regional que acudió a la universidad cuando saltaron a los medios las informaciones sobre su máster.

Aunque la expresidenta se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión, ha tenido que escuchar durante 45 minutos, y sin cambiar su expresión, las preguntas de los diputados, a quienes no ha querido dar "ni los buenos días", como le ha reprochado el parlamentario de Ciudadanos César Zafra.

Para el diputado de la formación naranja, Cifuentes "es una más, no es la protagonista de la historia del señor Álvarez Conde y del Instituto de Derecho Público", y ha agregado que, si bien "no fue justo" el modo en que la expresidenta tuvo que abandonar el Gobierno, hoy "era el día" para que pudiera tener "su momento también de justicia".

Zafra ha lamentado, asimismo, que Cifuentes no haya tenido respecto a los estudiantes "ni una sola palabra (...), ni un 'lo siento', ni un 'me he equivocado', nada", y ha señalado que lo apropiado habría sido darles "una explicación".

Por parte de Podemos, el diputado Eduardo Fernández Rubiño ha reprochado al PP y al PSOE-M que hayan priorizado llamar a la comisión a personas procesadas como Cifuentes, que tienen "todo el derecho del mundo" a no declarar para "no poner en riesgo su defensa", en vez de a políticos ya absueltos por la justicia como Pablo Casado, que "podría hablar perfectamente".

Fernández Rubiño ha lamentado que Cifuentes se viera empujada a dimitir como presidenta por la "acción mafiosa" de la publicación de un vídeo en el que se le atribuía un hurto, y no por las irregularidades de su máster.

El diputado socialista Juan José Moreno ha reprochado a Cifuentes haya perdido "la oportunidad" de pedir disculpas "sinceras" a todos los madrileños después de tres años al frente del Gobierno regional, en los que, ha criticado, reivindicaba la "transparencia de su Ejecutivo.

"Cómo es posible que todo esto pudiera pasar en una universidad que tiene perfectamente protocolarizado todos sus procesos", ha aseverado el diputado socialista, que ha preguntado a la expresidenta madrileña quién "permitió todo eso".

Finalizada la comparecencia, Cifuentes ha abandonado la Asamblea, ya con una sonrisa en la cara, pero sin hacer declaraciones a los periodistas.