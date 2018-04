Cifuentes reitera que no dimite y cree que su salida depende de que Cs le dé el Gobierno a "la izquierda radical"

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada este martes, la dirigente madrileña ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que el PP acabe pidiéndole su renuncia y aceptando la exigencia de la formación naranja de buscar un presidente interino hasta las elecciones de 2019 argumentando que no le gusta "hablar de futuribles".

Cifuentes ha defendido que ha sido elegida por los madrileños para gobernar y que está realizando "una gestión buena". "No se ha incumplido el acuerdo de investidura, no estoy investigada y no he falsificado mi currículum por lo que no veo ni mi grupo motivo para la moción", ha dicho.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))