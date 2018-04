Cifuentes se remite a la URJC aclarar las "cuestiones en duda" de su máster

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha remitido hoy a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para aclarar las "cuestiones que queden en duda" sobre su máster porque ha subrayado que ella ha dado "todas las explicaciones que tenía que dar en sede parlamentaria".

Cifuentes ha hecho estas declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea de Madrid durante la celebración del pleno ordinario de hoy, donde ha regresado tras asistir al acto de presentación en el Ministerio de Fomento del Plan de Cercanías para la Comunidad.

"De este asunto, esas cuestiones que quedan en duda que les interesa se las tienen que preguntar a la universidad", ha dicho.

Al respecto, ha sostenido que estas cuestiones tiene que ver "con el propio funcionamiento de la universidad" y no con ella.

Además, ha subrayado que ya dio ayer en su comparecencia en un pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid sobre este asunto "todas las explicaciones que tenía que dar en sede parlamentaria"

"Jamás me he escondido, siempre les he contestado, pero de este asunto he dicho todo lo que tenía que decir", les ha comentado a los periodistas, a los que ha pedido comprensión aunque ha señalado que entiende que hacen su trabajo.

La presidenta regional se ha remitido también al procedimiento administrativo de información reservada abierto por la URJC para investigar las posibles irregularidades del máster y a la "actuación de la Justicia", tras anunciar que ya ha interpuesto una querella criminal contra los periodistas que informaron sobre este asunto.

"No voy a empezar a comentar", ha añadido Cifuentes, que ha asegurado estar "tranquilísima".

Sobre la presentación de una moción de censura contra ella por parte del PSOE-M, ha comentado que los grupos parlamentarios tienen "perfecta legitimidad para presentar las iniciativas que consideren", también ésta.

"Si quieren que haya un cambio de gobierno y tienen mayoría suficiente para hacerlo, es una iniciativa perfectamente legítima", ha declarado.