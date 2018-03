Cifuentes respeta la opinión de Rajoy pero mañana trabajará "aún más si cabe"

La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha dicho no sentirse traicionada por Mariano Rajoy al afirmar éste ayer que no se identifica con quienes plantean hacer huelga a la japonesa mañana, y tras asegurar que respeta la opinión del presidente, ha reiterado que ella mañana trabajará "aún más si cabe" por los derechos de las mujeres.

"No solo no me he sentido nunca traicionada por mi presidente, sino que me he sentido siempre apoyada en todo. Él ha hecho unas declaraciones que respeto absolutamente, y me parece fenomenal", ha asegurado Cifuentes a los periodistas tras presentar el plan de renovación del Hospital La Paz.

La presidenta madrileña ha negado que ella plantease que mañana hay que hacer huelga a la japonesa, y ha precisado que lo que ella va a hacer es trabajar "muchísimo", "todavía más si cabe", porque "las mujeres que gestionamos tenemos la obligación de trabajar para conseguir todos aquellos objetivos que las mujeres que van a la huelga persiguen".

"Mi obligación es trabajar, y lo voy a hacer, como todos los días del año", algo que ha dicho que hace "encantada", y que no es algo "excepcional", porque desde que fue elegida presidenta trabaja "de lunes a domingo". "Mañana será un día normal".

Con todo, ha señalado que respeta todas las opiniones y la decisión de quienes mañana van a hacer huelga, un derecho que ella no solo respeta sino que "protege".

Por eso, ha pedido que quienes sí van a hacer huelga respeten también a quienes han decidido trabajar. "Cuando uno pide respeto, debe respetar también a los demás", ha añadido.

Respecto a la ausencia en el Pleno de la Asamblea de mañana que han anunciado las diputadas de Podemos, y el paro de dos horas que han anunciado los diputados del PSOE, Cifuentes ha dicho que es algo que tendrán que explicar ellos, pero ha insistido en que cree que los servidores públicos tienen "la obligación de trabajar a favor de los madrileños" y les ha pedido que respeten a quienes sí van a hacerlo.

"Yo reivindico muchísimas cosas, pero eso es perfectamente compatible con trabajar", ha repetido, antes de añadir que es importante para las mujeres que desde los Gobiernos haya personas que trabajen para defender sus derechos, porque la igualdad legal existe, pero "no se corresponde con la igualdad de hecho".