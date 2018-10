Cirgo Gomes dice que fue "miserablemente traicionado" por Lula y sus secuaces

El excandidato presidencial y líder laborista Ciro Gomes, quien quedó tercero en la primera vuelta de las elecciones de Brasil, dijo en una entrevista publicada hoy por el diario Folha de Sao Paulo, que el encarcelado exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva y sus "secuaces", lo traicionaron.

Fuimos "miserablemente traicionados" por "el expresidente Lula y sus secuaces", aseguró Gomes, quien señaló que ellos no cumplieron su palabra y actuaron bajo intereses particulares y no por razones nacionales en su plan político del que dijo era un proyecto de "poder y robo".

La candidatura de Gomes a la Presidencia sufrió un revés cuando el PT decidió retirar la candidatura de Marilia Arraes al Gobierno del estado de Pernambuco para evitar que el Partido Socialista Brasileño (PSB) cerrase una alianza nacional con los laboristas.

El líder del Partido Democrático Laboral (PDT), que obtuvo un 12,5 % de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, se mostró desencantado con el PT, partido por el que también militó durante su carrera política, porque, según él, se convirtió en una formación que por sus corruptelas hizo que el ultraderechista Jair Bolsonaro fuera elegido como presidente de Brasil.

"El PT eligió a Bolsonaro", aseguró Gomes quien dijo que "el lulopetismo se convirtió en un caudillismo corrupto y corruptor que creó una fuerza antagónica que es la mayor fuerza política en Brasil hoy".

Gomes aseguró que el triunfo de la ultraderecha fue "una reacción impensada, una especie de histeria colectiva a un conjunto muy grave de factores que dan razón a una fracción importante de esa mayoría que votó a Bolsonaro".

El líder laborista confirmó en la entrevista que Lula le ofreció la vicepresidencia, antes de escoger a Fernando Haddad como su fórmula en la campaña presidencial por el PT, propuesta que él no aceptó.

"Estos fanáticos del PT no saben, pero Lula, en un momento de vacilación, me llamó para cumplir ese papel que Haddad cumplió. Y no lo acepté. Me consideré insultado", dijo.

Al ser cuestionado si por ese alejamiento del PT trabajaría en la "reaglutinación" de las fuerzas de izquierda, Gomes negó esa posibilidad porque ese tipo de acciones son "sinónimo oportunista de hegemonía petista" y señaló que trabajará en conformar una nueva fuerza política.

"Quiero fundar un nuevo campo donde, para ser de izquierda, no tenga que taparme la nariz por los robos, la corrupción, la falta de escrúpulos, y el oportunismo. Eso no es la izquierda. Es el viejo caudillismo populista sudamericano", precisó.