Ciro Gomes dice que al sucesor de Lula le falta "garra" para asumir a Brasil

El candidato presidencial Ciro Gomes dijo hoy en Río de Janeiro que a Fernando Haddad, elegido por el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva como su sucesor como aspirante en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, le falta "garra" para enfrentar el difícil momento que vive el país.

"Haddad es una excelente persona, una persona de bien, tengo por él un gran afecto, gran estima y gran respeto, pero él no conoce Brasil, no tiene experiencia, no tiene la garra necesaria en este momento difícil", aseguró el candidato por el Partido Democrático Laborista (PDT) y que pasó a ser el segundo favorito en los sondeos tras la decisión de Lula de desistir de la disputa.

En declaraciones a la prensa en el marco de un acto en la Academia Brasileña de Ciencias, el diputado y exministro dijo que a Haddad le falta garra para asumir en momentos en que el país "se ve amenazado por un fenómeno protofascista", en una referencia al ultraderechista Jair Bolsonaro, que lidera las encuestas.

El candidato laborista, que ha criticado la forma en la que el PT ha manejado el tema de la candidatura presidencial de esa formación con la idea de que Lula sería su candidato, señaló que "ahora quieren incitar a la población a votar por una persona que no tiene experiencia alguna".

Según los últimos sondeos, la intención de voto por Gomes saltó del 10 % al 13 %, lo que lo ubica técnicamente en el segundo lugar -junto con la ecologista Marina Silva y el socialdemócrata Gerardo Alkmin- y como escolta de Bolsonaro, que lidera las encuestas con un 24 %.

Si el candidato laborista quiere fortalecer su segunda posición, tendrá que restarle votos en la izquierda a Haddad, que se ubica en la quinta plaza con un 9 %, cinco puntos porcentuales más de los que tenía en agosto.

Durante el evento en la Academia de Ciencias, Gomes dijo que la ciencia y la tecnología tienen hoy el presupuesto más bajo de los últimos 16 años y aseguró que, de ser presidente, destinará al área un 2 % del PIB, dineros que conseguirá a través de recursos de fondos estatales, impuestos y apoyo del sector privado.

Para el candidato laborista, hablar de ciencia y tecnología es hablar de "independencia" y, si Brasil quiere ser una nación independiente, hay que invertir para eso.

Entre las inversiones que Gomes promoverá para estos sectores, además del apoyo a investigaciones científicas, están aquellas que fortalecerán la seguridad y la defensa del país.

Según el candidato, herramientas como drones, equipos de identificación facial y de georreferenciación, escáneres y cámaras, entre otros, ayudarán a las autoridades en su labor diaria de la lucha contra el crimen.