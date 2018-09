Ciudadanos pide a Ana Pastor que detalle "el formato" de su invitación a Torra al Congreso de los Diputados

Ciudadanos ha acogido con reservas la posibilidad de que Quim Torra acuda al Congreso a exponer y defender sus planteamientos políticos y sus planes secesionistas para Catalunya, como le ha invitado la presidenta del Congreso, Ana Pastor. El partido de Rivera quiere saber antes de pronunciarse "los planteamientos" y "el formato" en el que se desarrollaría esa hipotética comparecencia ante la Cámara del presidente de la Generalitat.

La invitación la ha lanzado Pastor durante un desayuno informativo organizado este martes por el Fórum Europa con motivo del inicio de curso político. Pastor se refirió al "desafío soberanista" y sostuvo que es necesario buscar soluciones dentro de un "diálogo constructivo", pero siempre "dentro de la ley". Dicho esto, señaló: "Yo invito al señor Torra a que venga al Parlamento a defender sus posiciones políticas y que escuche a los demás, en un diálogo constructivo muy necesario".

Según informa Europa Press, la presidenta del Congreso cree que ese debate debe hacerse "en las instituciones" y no solo "en los medios de comunicación".

Al acto han acudido, entre otros, el presidente del PP, Pablo Casado; la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet; o el portavoz del PDeCat en el Congreso, Carles Campuzano.

"Con diálogo posiblemente pueda uno ir por el camino mejor. En el Parlamento siempre hay y debe haber espacio para todos los planteamientos pero tienen que encontrarse dentro de la ley; y si no, cambiemos la ley", ha dicho Pastor.

Dado que no ha dado más detalles de la invitación, el diputado de Ciudadanos, Toni Rodán, le ha pedido que especifique "el planteamiento" y "el formato" en el que se enmarcaría ese debate.

"Lo valoraremos", ha señalado Roldán, pero antes "es necesario –ha añadido– que la presidencia explique cuál es el planteamiento de esa invitación y en qué formato se va a hacer".

El precedente de Puigdemont

El comentario venía a colación porque el año pasado Pastor recibió una carta del expresidente catalán, Carles Puigdemont, pidiéndole un debate en la Cámara baja sobre sus planes para Catalunya.

La presidencia le contestó aceptando "encantada" el reto, pero dejando claro que el formato incluiría una votación, como estipula el reglamento, un extremo que rechazó Puigdemont, consciente de que no iba a salir victorioso. Su idea era exponer sus tesis sin más, a lo que Pastor se negó.

"Para nosotros el planteamiento y el diálogo con Torra no caben si no están enmarcados en la Constitución, que es la única vía posible para llegar a acuerdos respetando la pluralidad que existe en Catalunya; no violentando de manera sistemática a los que piensan distinto, no señalando a los jueces, fiscales o periodistas o a los que tiene un comercio y no quieren poner el lazo amarillo. Protegiendo a esa gente y no utilizando cuando se quiere y les conviene a los instrumentos del Estado para hacer política sectaria". "Nosotros creemos en la pluralidad", ha zanjado Roldán.

A la salida del desayuno, Carles Campuzano ha advertido a la presidenta del Congreso de que, si hace esta invitación, debe estar dispuesta a "hablar de independencia, de Estado propio y de autodeterminación", porque estas son las cuestiones de las que hablaría Torra.

El portavoz del PDeCAT precisamente ha recordado que Puigdemont se ofreció a explicar sus reivindicaciones en el Congreso el pasado otoño y que Pastor "no aceptó". "No sé si la señora Pastor ha cambiado de posición ahora", ha agregado.